Авиабилеты на внутренние рейсы из Югры подешевели

В первый месяц лета 2026 года цены на перелеты по России из Югры упали на 4,2%. Одновременно с этим стоимость заграничных рейсов увеличилась на 6,7%.

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«Ряд российских компаний открыли новые, в том числе субсидируемые рейсы из региона», – сообщает портал ugra-news.ru со ссылкой на Центробанк России.

Аналитики ЦБ связывают удешевление внутренних перелетов с расширением маршрутной сети, включая субсидируемые направления, где часть затрат покрывает государство. Регулярное обновление направлений делает поездки между городами более комфортными и доступными для жителей округа. В результате югорчане получают больше удобных вариантов передвижения по стране и могут сократить расходы на путешествия.

В сегменте зарубежного туризма наблюдается обратная картина. С наступлением сезона традиционно растет спрос на путевки, что закономерно ведет к повышению их стоимости.

Кроме того, в округе продолжается модернизация аэропортовой инфраструктуры. Ранее сообщалось о выделении 3,2 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Ханты-Мансийска. Эти вложения станут еще одним фактором повышения транспортной доступности региона.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что полет из Сочи в Сургут обернулся скандалом: пассажир устроил конфликт, обнаружив бывшую жену на соседнем кресле.