На Камчатке активно формируются новые точки притяжения для туристов

Камчатка - один из самых удаленных и самобытных регионов России, путешествие по которому требует качественной подготовки. В прошлом году полуостров посетили 410 тысяч человек, а за последние пять лет общее число туроператоров в крае выросло почти в полтора раза. О перспективах и сложностях развития индустрии в регионе рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

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Владимир Владимирович, сегодня на Камчатке реализуется Стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Какая роль в ней отведена туризму?

Владимир Русанов: Развитие туризма - одно из приоритетных направлений социально-экономического роста Камчатского края. Ключевые мероприятия стратегии: строительство новых средств размещения, развитие интернет-портала для продвижения регионального турпродукта, обустройство экскурсионных маршрутов и троп и иные инициативы.

Реализация документа позволит Камчатке стать одним из наиболее привлекательных туристическо-рекреационных центров Дальнего Востока. С его помощью мы создадим конкурентоспособные продукты, которые обеспечат устойчивое развитие въездного и внутреннего туризма.

Важная работа - долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2030 года. Основная идея: сделать уникальное положение города его преимуществом, чтобы сопки, близость к океану и особенная природа стали доступными каждому из жителей и гостей города.

Какова сегодня динамика развития туристической индустрии? Какие новые проекты реализованы за последние пять лет?

Владимир Русанов: В последнее время у нас происходят крупные перемены в отрасли: повышается число туроператоров и турфирм, растут государственные и частные вложения в сферу туризма.

Камчатка - это край больших перспектив для отельеров. Практически в каждом районе появляются современные гостиницы. Общий номерной фонд на конец прошлого года составил более 3,5 тысячи комнат - на 30 процентов больше, чем в 2020 году.

В 2025-м открылись 20 пунктов общественного питания, а в пятилетний период - 63 заведения. Кафе и рестораны предлагают уникальные блюда местной кухни и создают комфортную атмосферу для отдыха туристов.

Туристические проекты в регионе приоритетно реализовываются на инвестиционных площадках. Их преимущество, - уже созданная транспортная и инженерная инфраструктура, свободные земельные участки, а также налоговые льготы и преференции для резидентов.

В 2023 году на площадке "Зеленовские озерки" начала работу база отдыха "Раздолье Камчатки" с термальными бассейнами. Сегодня она расширяется, завершается строительство еще четырех домов.

В туристическом рекреационном кластере "Паратунка" реализуются пять туристических проектов. Самые известные базы отдыха, которые востребованы как у жителей, так и у гостей полуострова - "Голубая лагуна" и "Жемчужина Камчатки". В рамках резидентства ТОР "Камчатка" комплексы провели реконструкцию существующих объектов и создали новые.

Камчатский край - отдаленный регион, до которого туристу добраться тяжело и дорого. Как работаете над решением этой проблемы?

Владимир Русанов: Комплексная работа над повышением доступности Камчатки для туристов ведется давно. Наиболее эффективно в этом зарекомендовали себя федеральные программы субсидирования авиаперевозок. Сейчас по плоскому тарифу любой гражданин страны может купить билеты из Москвы на полуостров и обратно за 35 тысяч рублей.

В прошлом году был запущен новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). С его открытием мы увеличили количество рейсов к нам не только из крупных городов России, но и из-за рубежа. Скоро ожидаем запуска прямого авиасообщения с Китаем.

Невозможность бюджетно отдохнуть на Камчатке - миф. С 2024 года туроператоры проводят шестидневный тур "Камчатка - здесь начинается Россия", который включает в себя самые популярные локации края. В этом году в высокий летний сезон его цена составила 160 тысяч рублей на человека, в низкий - 130 тысяч. В эту сумму включены проживание, питание, трансферы, экскурсии и услуги гидов.

Стоимость однодневных туров может начинаться от пяти тысяч рублей за человека. Самые доступные направления - Халактырский пляж, Малкинские горячие источники, питомники ездовых собак и экскурсии по краевой столице.

Один из ключевых проектов для региона - "Парк "Три вулкана". В чем его основные особенности?

Владимир Русанов: Реализация проекта "Парк "Три вулкана" позволит создать многофункциональный туристическо-рекреационный комплекс, направленный на развитие бальнеологического, горнолыжного и горного туризма на Камчатке. Курорт будет круглогодичным и доступным.

Проект уникален сочетанием современной инфраструктуры, высокого уровня сервиса и возможностей для разных видов туризма. Он учитывает принципы минимального вторжения в окружающую среду и обеспечивает экологически ориентированный рост экономики в сфере туризма и путешествий.

Планируется, что в первой очереди объектов будут введены парк-отель на 100 номеров, канатные дороги и 16,6 километра трасс горнолыжного комплекса.

Одна из точек "Тихоокеанского круиза" - Петропавловск-Камчатский. Как проходит подготовка к реализации проекта и когда планируется старт?

Владимир Русанов: Точные даты по запуску морского круиза, который свяжет Приморье, Сахалин, Курильские острова и Камчатку, пока не обозначены. Ведутся подготовительные работы.

С нашей стороны туристические компании имеют соответствующий опыт и готовятся к приему и обслуживанию судна. Подготовлены и экскурсии, если корабль будет находиться у нас сутки или двое. Предварительно обсуждалось, что Петропавловск-Камчатский может стать как конечной, так и начальной точкой круиза. При этом пассажиры, прибывшие к нам, смогут задержаться и продолжить уже наземное путешествие по полуострову.

В регионе отлично развит приключенческий туризм, однако во время экскурсий или походов бывают несчастные случаи. Как обеспечивается безопасность туристов?

Владимир Русанов: Безопасность жителей и гостей Камчатки на туристских маршрутах - абсолютный приоритет для нас. Горный рельеф и переменчивая погода предъявляют особо высокие требования к тем, кто берет на себя ответственность за организацию путешествий.

Обеспечение безопасности на маршрутах начинается задолго до старта, с туроператора и инструктора-проводника. Кроме того, ежегодно проводится информационная кампания о необходимости регистрации тургрупп в МЧС. В случае ЧП спасатели будут точно знать, где и сколько человек искать.

Большое внимание в регионе уделяется образовательным мероприятиям. Несколько раз в год организуются бесплатные семинары по основам безопасности в горах, на воде, в зимних путешествиях, а также по оказанию первой помощи.