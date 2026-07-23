Разработан маршрут для автотуров по Великому чайному пути

В июле и августе любители автопутешествий смогут отправиться в дорогу по замечательному маршруту - от берега Байкала по Бурятии, Монголии до китайского города Хух-Хото.

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Но прежде чем предложить такой продукт туристам, представители туроператоров, автоклубов и автомобильных объединений трех стран провели пилотное ралли. Поездка стала первым практическим этапом реализации совместной инициативы по созданию международного автомобильного туристического маршрута, проходящего по историческому Великому чайному пути.

- Цель нашего тура - оценить качество дорог, протестировать пункты, где туристы могут ночевать и питаться, уточнить логистику и понять готовность территорий к приему иностранных автопутешественников, - объяснил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев. - В ралли участвовало семь автомобилей: два - от России, два - от Монголии и три - от Китая. Мы хотели показать, что этот маршрут очень привлекателен для туристов из наших стран, границы открыты, пограничные и таможенные процедуры проходят комфортно и на российско-монгольской, и на монгольско-китайской границах.

В Монголии пришлось заехать и на станцию техобслуживания - возникли неполадки у одной из машин. Зато стало ясно: автосервисы готовы помочь иностранным путешественникам.

Участники пробега преодолели 3398 километров за восемь дней.

- Дорога достаточно простая: не нужно быть профессиональным гонщиком. Мы заезжали в разные места, но всегда чувствовали, что Монголия и Китай - дружественные страны. Нас буквально передавали из рук в руки, тепло встречали, сытно кормили, селили в уютных гостиницах. Мы за этот пробег приобрели и братьев, и сестер, - поделилась впечатлениями член российского экипажа Юлия Базарева. - И необязательно весь маршрут проходить полностью, можно присоединиться к нему на отдельном участке в любое время, - добавил участник ралли Леонид Базарев.

Первопроходцы увидели немало знаковых мест: в России они проехали по Кяхтинскому, Баргузинскому, Прибайкальскому и Иволгинскому районам, погуляли по побережью Байкала, Забайкальскому национальному парку и Улан-Удэ. В Монголии посетили Энергетический центр "Хамрын Хийд" ("Мир Шамбалы") - буддийский монастырь и сакральную территорию в пустыне Гоби. В Китае побывали национальном парке, аква- и зоопарке.

Наран Рабданова, директор одной из туристических компаний Бурятии, отправилась в дорогу всей семьей.

- Мы ездили с ребенком, у нас получилось семейное путешествие, и оно оказалось комфортным. Очень впечатляющее и вдохновляющее турне: интересные места, замечательные люди, вкусная еда, возможность изучить и прочувствовать культуру разных стран, - рассказала Наран. - Проехав по Великому чайному пути, мы получили только положительные эмоции, потому что он действительно объединяет наши государства. Маршрут безопасный - дороги нормальные, а в Китае так просто исключительно хорошие трассы.

Ну а для тех, кому автобаны скучны, есть возможность испытать себя и в экстремальном вождении. По словам Филиппа Семенова, участника с российской стороны, одна машина из Бурятии прошла на скорость 150 километров по монгольскому бездорожью.

- Но это, конечно, для опытных водителей и штурманов на подготовленных автомобилях, - подчеркнул он. - То есть можно поехать по простом маршруту - посмотреть достопримечательности, сходить на экскурсии, а можно комбинировать тур и с таким спортивным мероприятием.

Как отметила соорганизатор проекта, генеральный директор российского туроператора Светлана Цыбенжабон, огромнейшая работа была проведена с китайской стороной, чтобы наши водители смогли заехать на территорию КНР за рулем своих автомобилей. Для этого россияне получили временные китайские права и государственные номера.

- Такие проекты в обязательном порядке будут идти при участии представителей трех стран. Независимо от количества участников пробега - хоть один, хоть десять, хоть сто, - туристов станут сопровождать как минимум три турлидерских автомобиля: с российской, монгольской и китайской стороны, - указала Светлана Цыбенжабон. - В составе группы будет механик. А если количество машин превысит десять, то, думаю, обязательно нужен и медик. Кстати, медицинская страховка, оформленная для авторалли, будет работать на территории как России, так и остальных стран по маршруту.

В министерстве туризма Бурятии сообщили, что по итогам поездки иностранные партнеры высоко оценили туристический потенциал региона и выразили готовность рекомендовать ралли путешественникам своих стран. Маршрут двухсторонний, напомнила руководитель отдела маркетинга одного из туроператоров республики Дари Нимаева: не только российские туристы могут отправиться по Чайному пути в Монголию и Китай, но и китайские и монгольские путешественники доехать до России.

- Наша цель, чтобы Бурятия как ключевая территория Великого чайного пути звучала, а местные предприниматели получали дополнительную прибыль от туризма, - заявил Алдар Доржиев.

По предварительному расчету коммерческая стоимость одного дня такого тура - в пределах 70 тысяч рублей на человека.

…А что до чая, то его участники пилотного авторалли напились вволю: и бурятского с саган-дайля, и соленого монгольского с молоком, и китайского зеленого самых разных сортов.

Справка РГ

Великий чайный путь - целая сеть исторических маршрутов, по которым веками перевозили чай из Китая в Россию, а оттуда - в Европу. Как масштабная международная артерия сложился примерно с XVI века. Одна ветвь шла через Внутреннюю Монголию, затем через Монголию - в Кяхту (на российско-китайской границе). После подписания Кяхтинского договора в 1727 году Кяхта стала главным воротами для торговли между двумя странами. Сейчас "Великий чайный путь" - это в первую очередь международный туристический проект. Россия, Китай и Монголия договорились создать единый бренд и развивать экскурсионные и образовательные туры по историческому маршруту. Вдоль пути намечено модернизировать инфраструктуру: открывать музеи, гостиницы, места отдыха.