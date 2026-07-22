Пассажиры отсудили у авиакомпании полмиллиона рублей за недопуск на рейс

Ломоносовский районный суд Архангельска встал на сторону пассажиров, которых летом 2023 года не допустили на рейс Сочи – Москва. Перевозчика обязали выплатить клиентам порядка 500 тыс. руб.

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Как следует из материалов дела, семья Третьяковых приобрела четыре авиабилета по маршруту Сочи – Москва – Архангельск на 30 августа. Туристы заранее зарегистрировались онлайн, сдали багаж и прошли предполетные процедуры. Однако на посадку явились практически к ее завершению. Пассажиры утверждали, что не знали о смене номера гейта, поскольку соответствующего уведомления не получили. В результате их не пустили на борт, билеты были аннулированы, а багаж возвращен владельцам.

Представители S7 настаивали, что причиной произошедшего стала неявка клиентов к окончанию посадки. Согласно данным авиагавани, всего на рейс зарегистрировались 197 пассажиров, на борт допустили 192. Вместе с тем суд изучил информацию из аэропорта и установил, что в аналогичной ситуации оказалась еще одна семья из четырех человек. Таким образом, восьми путешественникам было отказано в перелете, то есть фактически речь идет об овербукинге.

Судья признал недопуск на рейс незаконным и обязал ответчика возместить стоимость авиабилетов – почти 90 тыс. руб. К этой сумме добавилась неустойка за длительное неисполнение претензионных требований в размере 163 тыс. руб., а также штраф 139 тыс. руб., возмещение судебных издержек. Кроме того, каждому из родителей присуждено по 25 тыс. руб. компенсации морального вреда, детям – по 10 тыс. руб. В общей сложности – около 500 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.