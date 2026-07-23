Турпоток в Карачаево-Черкесию увеличился на 14%

Карачаево-Черкесию за шесть месяцев 2026 года посетили свыше 1,7 млн туристов. Это на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Курорты Карачаево-Черкесии приняли более 1,7 млн туристов в первой половине 2026 года, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Гости республики активно посещают всесезонные курорты Домбай, Теберда и Архыз, востребован у туристов также туркомплекс "Медовые водопады".

До конца года КЧР планирует принять более 2,5 млн отдыхающих, отметили в правительстве.