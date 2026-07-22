У туроператоров возникли проблемы с реестром турагентов

У туроператоров вновь возникли вопросы к работе ГИС «Электронная путевка», в состав которой входит Единый федеральный реестр турагентов (ЕФРТА). О массовом сбое речи пока не идет, однако в редакцию TourDom.ru поступило несколько обращений от участников рынка.

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В частности, после загрузки сведений о заключенных агентских договорах некоторые турагенты периодически не проходят автоматическую проверку и, как следствие, не отображаются в публичном реестре. Исправить ситуацию обычно помогает кнопка «Повторная сверка», после которой проверка становится успешной. Но делать это приходится вручную для каждого турагента.

У бизнеса возникли закономерные вопросы: можно ли запустить повторную сверку сразу по всему реестру, а не по каждой записи отдельно? И когда появится возможность передавать сведения через API, а не загружать Excel-файлы?

В Минэкономразвития TourDom.ru сообщили, что причина первой проблемы уже установлена: «Выявили необходимость исправить код приложения. Ожидаемая дата реализации на продуктивной среде – 29 июля 2026 года». Что касается передачи данных через API, то такого функционала в системе пока нет.

Отметим, что для рынка это не просто технические неудобства. Именно через ЕФРТА подтверждается информация о турагентах, работающих по договорам с туроператорами. Если данные не проходят проверку, агент временно не отображается в публичном реестре, а значит, возникают вопросы к легальности его деятельности. В итоге турагенты зависят от своевременной передачи сведений туроператорами, а туроператоры – от стабильной работы государственной информационной системы.

Проблемы с «Электронной путевкой» возникают уже не впервые. О перебоях в работе системы участники рынка сообщали и весной 2025-го, и в начале этого года, когда доступ к порталу был ограничен почти неделю.

При этом сама система остается одним из ключевых цифровых проектов в туризме. На ее создание и развитие, по данным СМИ, были направлены значительные бюджетные средства – около 500 млн руб. Вместе с тем представители отрасли рассчитывают, что по мере развития ГИС станет не только инструментом контроля (для чего главным образом и создавалась), но и удобной рабочей платформой для бизнеса. В частности, рынок давно ждет автоматизации ряда процессов, включая полноценный обмен данными через API.

Тем временем продолжается обсуждение возможной отмены обязательного применения «Электронной путевки» для внутреннего туризма. Окончательного решения пока нет, однако каждый новый технический сбой неизбежно становится дополнительным аргументом в этой дискуссии.