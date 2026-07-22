Короткие водные маршруты становятся все популярнее у российских туристов

Еще пять лет назад сплав по реке ассоциировался в первую очередь с подготовленными туристами-водниками в неопреновых гидрокостюмах. Сегодня в субботнее утро на Москве-реке - очередь из сапбордистов, а в Карелии байдарки бронируют за месяц. По мнению экспертов, водный туризм в России переживает бум: из нишевого увлечения он превращается в массовый продукт, доступный даже новичкам.

Форматы и новая аудитория

Активный водный отдых на реках и озерах, по словам руководителя отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let's Fly Сергея Васина, можно разделить на несколько форматов в зависимости от уровня подготовки участников и сложности маршрута.

"Есть сплавы для новичков, которые проходят по спокойным рекам, например, в Ленинградской области или Карелии, часто по шхерам. Такие маршруты обычно организуются на рафтах, катамаранах или байдарках. Для более подготовленных туристов существуют категорийные сплавы, связанные с прохождением порогов разной сложности. Также выделяются парусные прогулки на яхтах", - уточняет он.

Наиболее востребованы сегодня короткие сплавы на байдарках и катамаранах, а также SUP-прогулки - катание на сапбордах (досках с веслом). При этом на рынке активно появляются новые гибридные форматы.

"Высокий спрос демонстрируют гастро-сплавы с шеф-поварами на остановках, ночные костюмированные сап-прогулки с подсветкой, йога-туры на воде и сплавы с проживанием в комфортабельных глэмпингах вместо классических палаток", - отмечает управляющий партнер и основатель компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова.

Также набирают популярность комбинированные маршруты "велосипед и байдарка" и байдарочные экскурсии по историческим центрам старинных городов.

Цены на водные походы, по словам Велибековой, остаются доступными, хотя постепенно растут. По сравнению с прошлым сезоном средний чек вырос примерно на 10-15%. Почасовая аренда сапборда или байдарки на городских водоемах обходится в среднем в 1000-2500 рублей, а суточный прокат комплекта снаряжения - порядка 2000-4000 рублей. Организованный коммерческий сплав "все включено" на 1-3 дня с работой гидов, питанием и трансфером стоит от 15 000 до 25 000 рублей на человека.

Аудитория водных походов заметно расширилась.

"Время суровых туристов-водников уступило место эпохе массового любительского туризма", - констатирует Велибекова.

По ее словам, сегодня основной костяк составляют молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет и семьи с детьми.

"В целом рынок становится более массовым и "инклюзивным" - снижается порог входа, уменьшается требование к физической подготовке", - добавляет маркетолог сети путевых отелей "3А" Варвара Корешева.

Она выделяет несколько причин, по которым туристы все чаще выбирают реки и озера вместо пляжа. Во-первых, это запрос на опыт: пляжный отдых воспринимается как пассивный, тогда как водный поход дает ощущение приключения и вовлеченности. Во-вторых, усиливается тренд на "цифровой детокс" и уход от перегруженной городской среды. В-третьих, экономический фактор: при сопоставимых или даже более низких затратах водный туризм дает более насыщенный сценарий отдыха. Наконец, важен социальный аспект - подобные поездки чаще совершаются компаниями или семьями и усиливают коммуникацию, говорит Корешева.

Где отдыхают на воде

"В топе направлений традиционно лидируют Карелия с ее озерно-речными системами, Алтай с бурными водами Катуни, Южный Урал (реки Белая и Чусовая), а также Подмосковье и соседние области, предлагающие матрасные маршруты по спокойным рекам", - рассказывает Камила Велибекова.

Особенность этих локаций - живописная природа и удобная транспортная доступность. Горные реки Сибири и Урала выбирают ради адреналина, а равнинные водоемы Центральной России - ради размеренного отдыха.

По словам генерального директора федерального курорта "Аракай" Юлии Магдич, исследование туристического спроса на Большом Урале показало, что самая популярная цель путешествия - посещение природных достопримечательностей (53% респондентов). За посещение национальных парков и заповедников проголосовало 30%, походы в горы - 22% и туристические походы - 16%. Эксперт отмечает, что это говорит о растущем интересе к активному отдыху на природе, частью которого становится и водный туризм.

"У Большого Урала есть потенциал в этом направлении, - считает Магдич. - Здесь сосредоточены множество рек и озер, национальные парки, горные территории".

Корешева указывает на резкий рост популярности "локальных" направлений в радиусе 200-400 км от крупных городов.

"Это напрямую связано с изменением модели потребления: люди чаще ездят на 1-3 дня, а не планируют длинные отпуска", - поясняет она.

О росте популярности именно коротких маршрутов говорит и основатель компании "Байдарошная", эксперт РСТ Михаил Леонтьев. "Ежегодный рост спроса сохраняется уже 5 лет примерно 20-30% именно по нашему направлению: короткий активный отдых на воде - однодневные сплавы недалеко от дома", - делится он. В Подмосковье, по его наблюдениям, лидируют байдарки и сапы - реки там некатегорийные, подходят для новичков. Рафты и плоты тоже набирают популярность, но для них важна качественная программа от организатора.

"Очевидно, что просто сплав и аренда не имеют такого роста, как организация под ключ - люди просят именно мероприятие, чтобы все было органично - от заброски до программы на сплаве и на берегу", - добавляет Леонтьев.

Генеральный директор Ortiga Development Станислав Куликов обращает внимание еще на одну локацию - Плещеево озеро под Переславлем-Залесским. По его словам, этот водоем привлекает уникальным сочетанием характеристик: подходящей для парусного спорта акваторией, близостью к Москве и исторической аутентичностью. "Именно здесь Петр I строил свою "потешную флотилию", озеро считается одной из колыбелей российского флота", - напоминает он.

Что дальше

В ближайшие 3-5 лет, по прогнозам экспертов, география популярных направлений может расшириться. Как отмечает Велибекова, в топ могут войти новые регионы - прежде всего Дагестан с его каньонами и водохранилищами, Мурманская область и Кольский полуостров, привлекающие любителей северной экзотики, а также Камчатка и Сахалин, где активно развиваются морской каякинг и сап-серфинг среди фьордов и бухт.

Корешева полагает, что можно ожидать усиления позиций Центральной России и регионов вокруг крупных агломераций именно за счет коротких поездок. При наличии инвестиций в инфраструктуру в число лидеров могут войти отдельные территории Сибири и Дальнего Востока, а Байкал имеет потенциал перейти из "нишевого" в более массовый сегмент.