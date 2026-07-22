Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей

Басманный районный суд Москвы оштрафовал блогера и журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из России, за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Блогера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России ликвидировала бизнес Наки. Уточнялось, что блогер накопил налоговую задолженность в размере 177 тысяч рублей.

Минюст внес Наки в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Журналист уехал из России в июне 2021 года.