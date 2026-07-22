«Аэрофлот» выложил 1 миллион билетов со скидками

«Аэрофлот» объявил большую распродажу: обещают более 1 млн билетов со скидками до 50% на перелеты в классе эконом. Купить можно сегодня и завтра, а лететь – с 20 августа 2026 года по 27 марта 2027-го.В акции участвует более 240 направлений. В том числе из Москвы в Стамбул, Анталью, Нячанг, Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели, Алматы. На внутренних маршрутах – из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург и так далее. Есть дисконт и из других городов.

Некоторые туристы распродажей разочарованы: либо на нужные даты скидок не обнаружили, либо нашли только в одну сторону. Тем не менее выгодные варианты подобрать можно.

Например, обещанные перевозчиком билеты из Москвы в Стамбул за 11,7 тыс. руб. имеются на ноябрь – февраль. Обратные – на тысячу дороже. А если сразу брать round trip выходит чуть дешевле – 23,4 тыс. руб. (мы смотрели 9–16 ноября).

В Анталью можно улететь из столицы РФ за 17 тыс. и вернуться домой за 18,4 тыс. в сентябре. Но даты с такой стоимостью мест единичные. И кстати, мы нашли round trip на 9–18 сентября за 32,7 тыс. руб.

Правда, есть нюанс – все эти цены предусмотрены базовым тарифом без багажа и возможности вернуть билет. Если брать «эконом оптимум», то путешествие в Стамбул и обратно в те же даты обойдется уже в 30,6 тыс. руб., а в Анталью – 40,3 тыс. на одного человека. Но даже так получается дешевле, чем у других перевозчиков.

А вот в минимальный тариф в Гонконг багаж включен: round trip на сентябрь можно купить за 51 тыс. руб.

На рейсах по России и СНГ тоже находятся выгодные варианты, если есть возможность подобрать время вылета: «Мониторил билеты Мурманск – Москва – Мурманск. Туда 21 октября, обратно 8 ноября. Стоили до распродажи 31 тыс. руб., сегодня взял их за 16,2 тыс. – почти 50% получилось. Но это, скорее всего, исключение, на соседние даты не так сладко было», – рассказал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».