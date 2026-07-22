Турпоток в Калининградскую область сократился на 11%

В первом полугодии 2026 года Калининградскую область посетило на 11% меньше туристов, чем за тот же период прошлого года. О снижении спроса сообщила руководитель Информационного центра туризма региона Галина Офицерова.

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Спад ощущают не только в туристическом информационном центре, где раньше количество индивидуальных путешественников ежегодно росло, но и в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Наталья Немцова рассказала, что сейчас, несмотря на высокий сезон, загрузка отелей составляет лишь 50–70% в зависимости от их расположения. Год назад многие гостиницы были заполнены полностью. Особенно заметно снижение спроса на побережье, чему, по словам представителей отрасли, способствовала погода.

Изменился и портрет туриста. Сегодня чаще приезжают семьи со средним доходом, которые выбирают трехзвездочные гостиницы с доступными ценами и включенным завтраком. На побережье таких вариантов размещения пока недостаточно.

Еще одна тенденция последних лет – быстрый рост рынка апартаментов. Если 3–4 года назад на одной из популярных площадок было около 1,5 тыс. объявлений, то сейчас их число увеличилось примерно до 7 тыс. Однако даже такой формат размещения не демонстрирует высокой загрузки.

Туристы стали чаще приезжать на короткие выходные. Как отметила Галина Офицерова, многие принимают решение о поездке в последний момент: увидев хороший прогноз погоды и недорогие авиабилеты, прилетают в пятницу и возвращаются домой уже вечером воскресенья или утром понедельника.

Несмотря на слабые результаты первого полугодия, в регионе рассчитывают улучшить ситуацию. По словам Офицеровой, на август и сентябрь уже поступает много заявок как от индивидуальных путешественников, так и от организованных групп численностью от 15 до 30 человек. Если эта тенденция сохранится, турпоток по итогам года может приблизиться к уровню 2025 года.