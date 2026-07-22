С начала года Сочи принял более 3,6 млн туристов

С начала 2026 года в Сочи отдохнули более 3,6 млн человек. Такие данные привел глава города Андрей Прошунин на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Краснодарского края.

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По его словам, впереди остается август, который традиционно считается самым напряженным месяцем летнего сезона. Сейчас на курорте одновременно находятся свыше 170 тыс. отдыхающих, а в ближайшие недели их число продолжит расти.

В администрации сообщили, что городские службы работают в усиленном режиме. Без перебоев функционируют объекты ЖКХ, транспорт, санаторно курортные комплексы и социальная инфраструктура. Отдельное внимание уделяют вопросам безопасности и устойчивой работе всех систем в период высокого туристического сезона.

На заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с начала года регион в целом принял уже 7,3 млн туристов. По его словам, сейчас для властей приоритетом остаются безопасность отдыхающих, стабильная работа объектов критической инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы экономики.

Начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк отметил, что особого контроля требуют объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также системы жизнеобеспечения. По его словам, обеспечить безопасность региона и туристов можно только при совместной работе всех профильных служб.

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