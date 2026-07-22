Какие города России предпочитают туристы-одиночки

Стали известны любимые города России для посещений одиночными туристами летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, путешествия в одиночку становятся более значимыми на туристическом рынке. Доля туристов, которые бронируют отели для проживания одного человека, выросла с 45,1 процента в 2025 году до 49,8 процента в текущем году.

Так, лидером по количеству бронирований гостиниц на одного стал Архангельск, доля резервирований одиночных номеров здесь достигла 60,9 процента. Он обогнал Кемерово (59,5%) и Томск (57,8%).

«Заметный поток таких туристов наблюдается и в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом: в Петропавловске-Камчатском доля одиночек составляет 55,9 процента, в Абакане — 55,6 процента, в Барнауле — 55,2 процента», — отметили аналитики сервиса.

В список городов с преобладанием индивидуальных туристов вошли также Благовещенск (55,1 процента), Хабаровск (54,2 процента) и Саратов (52,8 процента).