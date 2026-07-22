Чеченская семья возродила родовое село в горах с помощью туризма

"Чеченец вряд ли отправится в отпуск в путешествие, скорее он возьмется за перестройку дома, чтобы было не хуже, чем у соседа", - эту шутливую фразу я не раз слышала от самих жителей республики, отсылающую к некой национальной особенности - неумению отдыхать.

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Хотя возможности для отдыха в Чечне неисчерпаемы. Это доказывают и супруги Элина и Магомед Батаевы, которые развивают внутренний туризм с 2010 года - в тот период, когда в регион приезжали только командированные. Другие боялись. Вместе они открыли первую туристическую компанию, успешно действующую до сих пор. Вместе разрабатывали экскурсионные маршруты для школьников и пенсионеров, обучали гидов. Несколько лет назад в родовом селе Магомеда - Тазбичи - они построили опять же один из первых в республике глэмпинг "Берег неба", ставший точкой притяжения не только для гостей из других регионов, но и самих чеченцев. Корреспонденты "РГ" тоже побывали в живописном месте и убедились, почему отсутствие моря, считающееся классическим минусом в плане отдыха, парадоксально выступает здесь жирным плюсом.

Дорога из Грозного до комплекса в Тазбичи в среднем занимает 1,5 часа (около 80 километров), в зависимости от темпа поездки на машине и остановок на дороге. А притормозить здесь в любом случае захочется, так как основной путь проходит по Аргунскому ущелью, которое в стародавние времена использовалось для перехода в Грузию. На маршруте обустроены смотровые площадки, откуда открывается вид на шумные воды Аргуна и отвесные скалы. Гости обязательно останавливаются у тысячелетних "башен-близнецов" рядом с селом Ушкалой. Недалеко за поворотом, на высоком камне у обочины, замечаем скульптуру орла с расправленными крыльями, будто вот-вот взлетит. Когда за спиной остается село Итум-Кали, то последние километры вьются серпантином и завершаются на самой верхней точке кряжа, где и сосредоточено основное пространство глэмпинга. Высота - 1200 метров.

- Если честно, я всегда мечтал вдохнуть жизнь в село, откуда моих предков депортировали более 80 лет назад, так как после возвращения на Родину они закрепились на равнине, - рассказывает предысторию проекта Магомед Батаев. - Когда появилась идея строительства глэмпинга, то выбор локации определился сам собой. Мы обратились в администрацию Итум-Калинского района в рамках участия в грантовой программе Ростуризма, направленной на развитие инфраструктуры гостеприимства, и нам выделили этот участок в аренду. Да, он не в собственности, но это не столь важно, так как в горах Чечни и Ингушетии право пользования родовой землей дается только с разрешения представителей живших здесь семей. Субсидия составила три миллиона рублей, на эти средства мы закупили и установили семь сафари-шатров. Конечно, строительство на таком сложном рельефе (террасах) обходится дороже: если внимательнее приглядеться, то вы заметите под ногами каменные фундаменты старых жилищ, так что на расчистку территории, логистику и проведение коммуникаций потрачены значительные собственные финансы. Но мы решили так: это не просто бизнес-проект, а личная история, поэтому не жалеем ни сил, ни денег.

Все семь шатров верхнего комплекса обращены к горной долине. Вокруг расстилаются зеленые склоны с пасущимися стадами коз и овец, прямо перед нами - лесистый хребет, на гребне которого возвышается уменьшенный расстоянием "коробок" гостиницы всесезонного курорта "Ведучи". Порой в долину спускается густой туман, образующий островки-вершины, отчего возникает реальное ощущение берега моря, только облачного. Благодаря этому сравнению глэмпинг и получил свое название.

Почти каждый шатер оборудован двумя кроватями (по просьбе гостей могут поставить дополнительное спальное место, и, бывает, с таким числом умудряются разместиться и вчетвером), есть форматы с гамаками на веранде - для любования закатами, релакс-апартаменты оснащены банным чаном. Также на территории находится стол с навесом для трапез на открытом воздухе, зона мангала со скамейками и санузлы с душевыми. Отдельно стоит сказать о чайном доме, который Элина превратила в миниатюрный музей. У входа - диванчик с ковровыми накидками, старинная прялка и каменные жернова. Внутри - теплые краски развешанных по стенам предметов быта.

Меню простое и состоит из фермерских продуктов. Все знают, как свежий воздух придает еде совершенно иной вкус, а когда речь заходит о национальных блюдах, то тем более. Можно быть уверенным, что чепалгаш (пресные лепешки с творогом и зеленью) или жижиг-галнаш (клецки с мясом и наваристым бульоном), несмотря на то, что их можно заказать в любой точке республики, здесь все равно будут особенными. Эту же мысль подтвердили отпивающие маленькими глотками чай за соседним столиком две девушки-чеченки, отреагировав на замечание гостя, что медовой тыквы в только что приготовленный хинглаш надо бы поменьше. "Нет-нет, все как надо", - засмеялись они.

- Когда мы только делали первые шаги в отрасли, то развеивали стереотипы: мол, какой туризм в разрушенной войной республике? - продолжает рассказ Магомед. - Помню, путешественники часто интересовались: "Загранпаспорт нужен? А какие деньги у вас ходят?" Сейчас к нам приезжают из разных регионов и даже "штучно" из зарубежья - с Тайваня, из Англии, участники многодневных туров по Кавказу. В глэмпинге любят отдыхать и местные жители, например недавно гостила компания сотрудников Чеченского пединститута. Сезонность тоже есть - наибольшая загрузка отмечается с апреля по ноябрь. Зимой, случаются сильные морозы и, когда замерзают родники, на несколько недель приходится закрываться. Но в целом это хороший период для тех, кто хочет убежать от суеты.

Концепция глэмпинга - тишина и умиротворение. Как подчеркивают основатели проекта, здесь нет телевизоров. Запрещена громкая музыка и алкоголь, даже нет Wi-Fi-раздачи - достаточно того, что рядом три вышки операторов сотовой связи. В то же время сюда приезжают не с целью погрузиться в телефоны, а оказаться наедине с природой, расслабиться. Первоначально супруги задумывали глэмпинг как сезонный, но, получив целевые средства еще одного гранта, сделали его круглогодичным - установили в шатрах теплые полы, электрические наматрасники. Конечно, зимой в сильный снегопад дороги засыпает, но через два-три часа все стаивает, и любая машина проедет. Так как склоны находятся на солнечной стороне, то днем пригреваются, а в целом климатические условия благоприятствуют для прогулок.

Кстати, локация - точка отсчета для пеших и автомобильных экскурсий. Буквально в трех шагах от чайного дома возвышается силуэт родовой башни, выстоявшей не одно столетие, но разрушенной уже в военные 2000-е годы. За холмом - ветряные качели с видом на поселок Итум-Кали. Кроме того, на транспорте легко добраться до курорта "Ведучи", в "город мертвых" селения Цой-Педе, посетить историко-архитектурный комплекс Шарой и, конечно, побывать на знаменитом озере Кезеной-Ам на границе с Дагестаном.

- Позже мы расширили территорию комплекса и поставили ниже по склону домики из морских контейнеров с панорамными окнами и мини-кухней, они представляют более привычный всем формат проживания, - добавляет Магомед Батаев. - Так как гости зачастую из крупных городов, то им очень интересен сельский быт. Так родилась идея вести уроки земледелия на нижней базе. Конечно, всерьез работу в огородах мы никому не предлагаем, но в мастер-классах по доению коров туристы участвуют с удовольствием. В чайном доме наши повара раскрывают всем желающим секреты приготовления национальных блюд.

В завершение беседы Магомед заключает, что минус республики с точки зрения отрасли - отсутствие моря, потому как оно создает дополнительный заработок населению и доходы в бюджет. С другой стороны - отдых на пляже автоматически связан с культурой вина, что противоречит менталитету чеченцев. Поэтому общепринятый минус в горах приобретает огромный плюс - тут не встретишь пьяных компаний. При этом даже такие небольшие объекты, как кемпинги или глэмпинги, функционируют в кооперации с местными жителями, то есть ориентированы на создание рабочих мест для обитателей ближайших сел.

Озеро с высоты птичьего полета

Для гостей спортивно-туристического кластера Кезеной-Ам запустили полеты на параплане с опытными инструкторами. В середине июля такую возможность открыли и для представительниц прекрасного пола - им тандем составляет мастер спорта, чемпионка России среди женщин и победительница Кубка России по сверхлегкой авиации Татьяна Добрынина. Кроме того, в течение лета региональная Федерация спорта сверхлегкой авиации проведет подготовку для всех, кто желает освоить профессию инструктора по парапланеризму.