«Географ» и «Сердце Пармы» превратили Усьву в центр притяжения туристов

Пять лет назад Вячеслав Турдиев променял стабильную зарплату железнодорожника и городскую суету Екатеринбурга на таежные тропы родного поселка. Сегодня он - главный страж Усьвинских столбов, государственный инспектор природного парка "Пермский". В его обязанностях - следить за порядком на 18 тысячах гектаров леса, спасать заблудившихся туристов и объяснять новичкам, почему Чертов палец нельзя трогать топором. О том, как кино с Хабенским изменило жизнь глухой деревни, почему в местной реке снова появились раки и чем опасен прикормленный медведь, рассказал aif.ru.

© Кадр из фильма «Географ глобус пропил»

Бывший энергетик, работавший на свердловской магистрали, Вячеслав Турдиев признается: каждые выходные его неудержимо тянуло в родную Усьву. Сказалось детство, проведенное в здешних лесах. Именно эта любовь к малой родине заставила его пять лет назад прийти в природный парк "Пермский". Теперь в его ведении - проверка разрешений на посещение особо охраняемой территории, профилактические беседы с гостями и спасение тех, кто переоценил свои силы в походе.

Как рассказал инспектор, поток путешественников на Усьву вырос многократно после выхода фильма "Географ глобус пропил" по роману Алексея Иванова. По его словам, решающую роль сыграла и фотовыставка в московском аэропорту, где были представлены снимки местных столбов. Сегодня сюда едут не только из соседних регионов - Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Казани, но и из столиц. Турдиев отметил, что кинематограф раскрутил бренд Усьвы колоссально: помимо "Географа", здесь снимали "Сердце Пармы", "Время первых", "Территорию" и нового "Емелю".

Особенно ярко запомнились съемки батальных сцен "Сердца Пармы". Инспектор поделился воспоминаниями, как однажды утром, открыв окно, увидел конницу в доспехах. Он участвовал в организации лагеря для группы сериала про Маньпупунер и занимался пиротехникой на площадке "По щучьему велению". К массовке привлекали местных жителей: в масштабном проекте "Сердце Пармы" людей ради съемок освобождали от работы, особенно охотно брали бородатых мужчин с азиатской внешностью.

Главный магнит для гостей, по словам Турдиева, - Усьвинские столбы. Это скалы высотой до 150 метров, тянущиеся вдоль берега километрами. Особо он выделяет 70-метровый монолит Чертов палец, Камень Навислый с уникальным эхом и глубоководный Камень Омутной. Любимым же местом самого инспектора остается урочище Сухого Лога, где на пятачке собрано девять пещер, включая малоизученную Ребристую с ходами более 600 метров.

Отвечая на вопрос об экологии, госинспектор пояснил, что раньше воду из Усьвы пили без опаски, но сейчас сказываются последствия закрытого Кизеловского угольного бассейна: кислые шахтные воды все еще несут в реку железо и марганец. Тем не менее, после реконструкции очистных ситуация улучшилась: снова появились раки - главный индикатор чистоты, а также хариус и краснокнижный таймень.

В лесах вокруг Усьвы живут медведи, но к реке они спускаются редко из-за обилия туристов. Если зверь выходит к человеку - это либо больная особь, либо прикормленный молодняк. Зимой инспектору часто встречаются лоси в глубоком снегу, а в Каменном городе местные рабочие прикормили лису, однако он настоятельно не советует повторять этот опыт. Бурундуки, напротив, уже привыкли к людям и берут орешки практически с рук. Волки же проходят стороной, не тревожа поселок.

В обязанности госинспектора входит целый комплекс задач: экопросвещение, благоустройство троп и стоянок, рейды с полицией и ГИМС против браконьеров и незаконных костров, а также работа с волонтерами. Его участок - часть огромного природного парка "Пермский" площадью 125 тысяч гектаров - испытывает колоссальную нагрузку из-за легкой транспортной доступности.

Что касается нарушений, то Турдиев выделил пять основных: установка палаток в неположенном месте, разведение огня вне оборудованных костровищ, рубка живых деревьев, заезд на авто (губительный для краснокнижных мхов) и, конечно, брошенный мусор. Сейчас на реке оборудованы 15 цивилизованных стоянок с беседками и туалетами.

По наблюдениям, за последние пять лет туристы стали заметно культурнее. Этому способствует плотная работа со СМИ, установка схем и аншлагов. Если раньше люди не знали, что находятся на ООПТ, то теперь подготовка путешественников повысилась. При возникновении споров Турдиев старается решать вопросы словом, однако в пиковых ситуациях выручает присутствие полиции.

Местные жители, как уточнил инспектор, разделились во мнении. Старожилы негативно воспринимают шумных гостей, а молодежь рада подработке - извозом и сдачей жилья. В напутствие новичкам он просит только об одном: беречь природу и не мусорить, ведь природа, по его убеждению, всегда отвечает взаимностью на уважение и любовь.