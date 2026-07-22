В Пулково отменили почти два десятка вылетов

Более полутора десятка вылетов отменено в Пулково из-за ночного «ковра». В основном у «России» и «Аэрофлота». И частично связано это с тем, что самолеты, выполнявшие разворотные рейсы, не прилетели в Санкт-Петербург.

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Ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали с 03:30 до 06:43. С 05:32 самолеты садились и взлетали по согласованию. Практически все лайнеры, которые должны были сесть в Пулково за это время, уже прибыли. Но вот несколько из Москвы не прилетели. Это потянуло за собой цепочку аннуляций. Всего сегодня отменено 12 совместных рейсов «Аэрофлота» и «России» из Санкт-Петербурга в столицу.

Кроме того, не полетят DP-587 в Калининград (не будет и обратного вылета), N4-247A/B2-2117 в Казань, A4-7039 в Тбилиси.

В связи с «ковром» задерживается на вылет два десятка рейсов. Самое большое отставание от графика у N4-341 в Магнитогорск – 4,5 часа и N4-285 в Калининград – свыше 3 часов. У остальных опоздание не превышает 2,5 часа.