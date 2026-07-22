На берегу Ангары открыли один из крупнейших этнографических музеев России

В 47 километрах от Иркутска на берегу Ангары расположился этнографический музей под открытым небом "Тальцы", один из крупнейших в России.

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Здесь на 70 гектарах собрано более 160 памятников деревянного зодчества XVII-XX веков. Среди них есть постройки еще сибирских первопроходцев, например, Казанская церковь Илимского острога 1679 года.

Музей создали в начале 1960-х, чтобы спасти уникальные памятники - они попали в зону затопления при строительстве каскада ГЭС на Ангаре. Позже сюда стали свозить здания из разных уголков области. Сегодня здесь можно прогуляться по улице деревни-малодворки, заглянуть в усадьбу зажиточного крестьянина конца XVIII века. Еще одна гордость музея - каскад действующих деревянных мельниц. Можно побывать в бурятской юрте или узнать, как устроен эвенкийский чум.

А недавно открыли две новые экспозиции: дом конезаводчика и синагогу. По словам директора музея "Тальцы" Владимира Тихонова, синагогу воссоздали по документам и фотографиям. Это точная копия деревянного здания в 1905 году в Зиме. Дом конезаводчика украшают уникальные росписи - такие в сибирских музеях обнаружили впервые. "Тальцы" - любимое место для познавательного досуга. В 2025-м музей стал лидером среди учреждений культуры области по посещаемости - в нем побывали 246 тысяч человек", - отметила министр культуры региона Олеся Полунина.

О других деревнях-музеях можно узнать на портале Путешествуем.рф. нацпроекта "Туризм и гостеприимство".