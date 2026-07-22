Петербург запускает комбинированные туристические направления

Более 12,4 миллиона гостей принял Санкт-Петербург в прошлом году, и количество визитов увеличивается ежегодно. Путешественники едут в Северную столицу, чтобы увидеть не только всемирно известные музеи и памятники, но и новые точки притяжения. Чем еще сможет удивить город на Неве в ближайшие годы, «Парламентской газете» рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

— Евгений Викторович, 12,4 миллиона туристов за год — это много или мало для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург?

— Несмотря на все внешние вызовы и ограничения, уже в 2024 году мы перешагнули планку допандемийного периода, когда Петербург посетило более 10 миллионов гостей. В прошлом году турпоток составил более 12,4 миллиона человек, из которых около 770 тысяч — из других стран. Расширилась география въездного туризма: к нам начали приезжать из Ближнего Востока и Азии. Часто иностранные гости посещают за одну поездку два города: и Москву, и Петербург.

— Эрмитаж, Русский музей и Мариинский театр — это уже классика. А чем город может удивить тех, кто путешествует не в первый раз?

— Два миллиона человек в прошлом году посетили креативные локации. Это уже говорит само за себя. На протяжении последних лет город целенаправленно работал над созданием новых точек притяжения. Одной из них стал Кронштадт, где завершается реализация президентского проекта «Остров фортов». Особое место занимает проект «Новая туристская география», который органично объединяет креативные пространства, гастрономические локации, смотровые площадки и необычные маршруты в единую среду для отдыха и впечатлений. Востребованным оказался научно-популярный туризм. Наши гости оценили возможность в формате увлекательных экскурсий изучать науку через практику: приходить в научные лаборатории, общаться с учеными. И, конечно, особенно для школьников, знаковым событием является посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и страшными днями блокады Ленинграда. Обо всем этом мы рассказываем на страницах официального туристского портала Visit-Petersburg.ru. Кроме того, уже известно о новых туристических локациях, для развития которых подключились инвесторы.

— Это проекты, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме?

— Есть два знаковых проекта. До 2030 года планируется обустроить общественно-деловой комплекс на территории исторического следственного изолятора «Кресты». Инвестиции в редевелопмент оцениваются примерно в 15 миллиардов рублей. Здесь должны разместиться гостиницы, кафе и рестораны, другие рекреации. Концепция подразумевает даже наличие подземного пешеходного перехода под Арсенальной набережной, который свяжет будущее общественное пространство с берегом Невы.

Активно идет подготовка к строительству всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской: он представляет собой яхт-клуб и спортивно-тренировочный центр водных видов спорта. Его тоже должны реализовать к 2030 году: объем инвестиций оценивается более чем в 200 миллиардов рублей. К этому времени доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте страны должна составить 5 процентов, а внутренний турпоток — вырасти до 140 миллионов поездок.

— При таком росте количества туристов может возникнуть проблема с их размещением в гостиницах города?

— В прошлом году Петербург стал одним из лидеров в реализации федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», обеспечив размещение 6,9 миллиона туристов в гостиницах. Только за прошлый год в городе ввели в эксплуатацию 10 новых объектов размещения. Еще 11 планируем открыть в этом году. При этом трехзвездочные отели, ориентированные на средний и бюджетные классы, занимают около 62 процентов.

— Что предложит гостям Санкт-Петербург в летнем сезоне 2026 года?

— Наши главные летние предложения объединяет концепция «Северное лето» — она нацелена на привлечение туристов, которые хотят совместить визиты в музеи с отдыхом на природе и прогулками по экотропам. Вместе с комитетом по природопользованию мы развиваем направление «Новая заповедная география Петербурга». Проект объединит особо охраняемые природные территории, городские парки и побережье Финского залива в единое рекреационное пространство. Уже этим летом для гостей подготовлены новые пешеходные маршруты с панорамными видами на залив, а также экскурсионные программы, посвященные уникальной северной флоре и фауне.

Особый интерес у туристов вызывают форматы, объединяющие активный отдых и знакомство с природным наследием региона: прогулки на велосипедах, наблюдение за птицами, фотопленэры на закате. А для любителей интересно провести время — богатая событийная афиша: городские праздники и фестивали, концерты и представления под открытым небом, ярмарки локальных производителей и многое другое. Иными словами, Северная столица ежегодно предлагает гостям насыщенную программу на любой сезон, продуманную так, чтобы порадовать и тех, кто приехал впервые, и тех, кто возвращается сюда вновь и вновь.