Не пляжем единым: куда пойти и что посмотреть в Новосибирске?

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) 31 июля легкой историей "Любовный напиток" в постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева закроется 81-й театральный сезон. Другие театры столицы Сибири еще раньше ушли на каникулы. И пока в театральной жизни наступила пауза, самое время отправиться на прогулки или посетить выставки.

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Под занавес уходящего 81-го театрального сезона в НОВАТе на этой неделе представили июньскую премьеру - оперу "Травиата" композитора Джузеппе Верди по мотивам романа "Дама с камелиями" Александра Дюма-сына. Масштабную постановку, насыщенную изысканными декорациями и богатыми сложными костюмами, осуществили режиссер Сергей Новиков и художник-постановщик Сергей Новиков. Тандем двух Новиковых сделал акцент на контрасте между роскошью светского Парижа и жизнью главной героини - куртизанки Виолетты Валери, которая влюбляется в юного Альфреда Жермона.

С "Травиаты" же начнется 82-й сезон в "Сибирском Колизее": постановка значится в афише на 9 сентября. Также в сентябре поклонников НОВАТа ждет большая премьера - балет "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова. Оригинальная постановка на либретто известных азербайджанских писателей и драматургов братьев Максуда и Рустама Ибрагимбековых создана для Приморской сцены Мариинского театра. В Новосибирском театре оперы и балета восточную сказку воплотит творческая команда во главе с хореографом-постановщиком народным артистом России Эльдаром Алиевым.

В пятницу, 24 июля, в Новосибирском краеведческом музее откроется выставка "Узоры Ямала": искусство батика в работах члена Союза художников России Александры Юхлымовой. Центральная тема выставки - богатый мир орнамента народа ханты. В экспозиции - более пятидесяти работ, выполненных в технике горячего и холодного батика. Здесь и графичные композиции, напоминающие северные сказания, и яркие цветовые решения.

В Новосибирском художественном музее до 6 сентября можно познакомиться с работами одного из ведущих современных импрессионистов России и пленэристов Бато Дугаржапова. Более шестидесяти разноформатных холстов, представленных на выставке, знакомят зрителей с миром художника, в котором много света и жизни. Как отметили кураторы экспозиции, Бато Дугаржапов взглянул на традиции импрессионизма с позиции художника XXI века и нашел универсальный художественный язык, понятный зрителям по всему миру.

Для тех, кто ловит каждый момент лета и не желает проводить все еще жаркие дни в помещениях, Музей Новосибирска подготовил пешеходные экскурсии по городу.

Так, 24 июля можно ознакомиться с окрестностями Малой Нахаловки, которая является историческим районом с самовольной застройкой между улицей Владимировской, берегом Оби, Чернышевским и Владимировским спусками и знаменита хулиганской аурой. В субботу, 25 июля, музей предлагает отправиться по купеческим кварталам Ново-Николаевска и узнать, что таят в себе улочки "тихого" центра и сохранившееся деревянное зодчество. Неизменный хит - экскурсия "Прогулка по Михайловской набережной" с краеведом Константином Голодяевым.

Конечно же, летом всех так и тянет к морю. Но если проводить время просто лежа на пляже уже не так интересно, то можно провести его с пользой и узнать "Как строили море…": экскурсия по микрорайону ОбьГЭС состоится 25 июля. Как говорят специалисты, тут история города встречается с историей большого строительства, а Новосибирское водохранилище, или Обское море, предстает с другой стороны - какие инженерные решения принимались, как сложилась судьба деревень, оказавшихся в зоне затопления во время строительства ГЭС.

Тем временем

Одним из самых полюбившихся летним видом отдыха у новосибирцев стали прогулки на теплоходах. Компания "Речфлот" организует ежедневные экскурсии до острова Кораблик, "Семь мостов", "Огни Новосибирска", "От Ново-Николаевска до Новосибирска", "Романтика Оби" и другие. Стоимость - от 500 до 1500 рублей.

В четверг, 23 июля, Новосибирский дом джаза продолжит сезон встреч "Джаз на Оби" под аккомпанемент волн и закатного солнца. На двухпалубном теплоходе городской шум сменят звуки саксофона и голоса солистов Jay Jazz Band.