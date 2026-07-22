Названы самые популярные у россиян направления экспедиционных круизов

Российские путешественники в 2026 году отдают предпочтение экспедиционным круизам. Лидерами спроса стали остров Врангеля и Курильская гряда. Замкнул тройку самых востребованных направлений Шантарский архипелаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора.

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Интерес к этим маршрутам настолько высок, что еще на этапе старта бронирования летних рейсов занятость кают достигла 60-100%. Основной пик бронирований приходится на июль и август. Сам сезон остается довольно сжатым: из-за климатических особенностей и ледовой обстановки в акваториях Дальнего Востока и Заполярья круизы возможны лишь в промежутке с июня по октябрь.

Как отмечают в туристических компаниях, современные туристы, отправляясь в такие путешествия, рассчитывают на насыщенную программу: они стремятся увидеть китов и редких птиц, высадиться на необитаемых берегах и прикоснуться к историческому наследию полярных регионов. Параллельно набирает популярность и экологическая составляющая путешествий. Все больше гостей выбирают места, где человек практически не оставил следа, дикую природу Арктики, нетронутые экосистемы и уединенные острова.

В последнее время такие круизы все чаще выбирают туристы в возрасте 25-30 лет. Однако целевую аудиторию таких путешествий составляют люди старше 40 лет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году отправиться за границу намерены 8% жителей России. В числе лидирующих зарубежных маршрутов Турция, Таиланд, Египет и Китай: их популярность распределилась на уровне 20%, 13%, 12% и 9% соответственно.