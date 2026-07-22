Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами

Интерес россиян к авиаперевозке домашних животных летом 2026 года вырос на 4%, говорится в совместном сообщении авиакомпании S7 и "Авито путешествий".

"Россияне все чаще берут домашних животных с собой в отпуск, поэтому pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки - от перелета до выбора места проживания. S7 проанализировала спрос на билеты для пассажиров с питомцами: интерес к перевозке животных этим летом вырос на 4%. "Авито путешествия" изучили бронирования pet-friendly жилья, и выяснили, что такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до поездки", - говорится в сообщении.

По данным S7, чаще пассажиры путешествуют с собаками, кошек перевозят на 36% реже. Птицы составляют небольшую часть перевозимых питомцев. Самыми востребованными для перелетов с животными стали Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Калининград. По сравнению с летом 2025 года заметно выросло количество перелетов с животными в Санкт-Петербург - на 15%, Новосибирск - на 9% и Калининград - на 5%.

У владельцев собак и кошек популярны Новосибирск и Москва, у собачников на третьем месте Иркутск, у кошатников - Санкт-Петербург. Среди путешествующих с птицами также востребованы Минеральные Воды. Пик перевозок животных приходится на август, добавили в авиакомпании.

"Авито путешествия" выяснили, что квартиры с питомцами бронируют в среднем за 21 день до поездки, загородные дома - за 36 дней. Такие квартиры чаще всего выбирают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а дома популярны в Московской и Ленинградской областях, Карелии, Республике Алтай и Свердловской области.

В квартирах с питомцами останавливаются группы из трех человек в среднем на три ночи и платят 4,4 тыс. руб. в сутки, в загородных домах - компании около пяти человек на четыре ночи в среднем за 9,1 тыс. руб. в сутки.