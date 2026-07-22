В "Суточно.ру" рассказали, на каких популярных направлениях доступная аренда

Аренда жилья для туристов на территории РФ в июле подорожала на 3%, в среднем до 5,3 тыс. рублей в сутки. Самым доступным среди популярных направлений оказался Краснодар, сообщили ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

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«В целом по России средняя стоимость аренды выросла на 3%, до 5340 рублей. Дешевле всего из популярных направлений краткосрочная аренда жилья стоит в Краснодаре — 3550 рублей за сутки. Также сравнительно недорого аренда стоит в Екатеринбурге (4170 рублей за сутки) и Калининграде (4450 рублей)», — говорится в материалах.

После того, как в 2025 году в Краснодаре вновь открылся аэропорт, число бронирований в городе выросло на 30%, рассказал ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

«Несмотря на возросший спрос, цены на аренду остались сравнительно невысокими. Многие туристы выбирают Краснодар как промежуточную точку при поездке на море, так и как конечный пункт для путешествия. В городе много достопримечательностей, красивых набережных, прогулочных зон, парков, кафе, магазинов», — пояснил он.

Отмечается, что в Москве арендовать жилье в июле можно в среднем за 5470 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — за 5730 рублей, в Казани — за 5500 рублей, в Нижнем Новгороде — за 6090 рублей, в Сочи — 5980 рублей, в Геленджике — 7110 рублей.

В большинстве городов за год цены остались без изменений, а в некоторых даже сократились, например, в Санкт-Петербурге (-2%) и Екатеринбурге (-1%). Повышение зафиксировано в Нижнем Новгороде (+8%) и Геленджике (+11).