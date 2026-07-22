Гиды заявили о смертельной опасности проезда к туристическому месту на Камчатке

Союз гидов Камчатки заявил, что проезд к популярному туристическому месту - горному массиву Вачкажец - опасен для жизни.

Из-за закрытия дороги вдоль газопровода туристический маршрут оказался отрезанным от основного транспортного потока. Туристы и организаторы туров вынуждены использовать альтернативные маршруты.

"На объездных путях зафиксированы масштабные размывы дорожного полотна, опасные перепады высот и нестабильное покрытие. Проезд по этим участкам прямо угрожает жизни и здоровью туристов и создает высокий риск аварий, схода транспорта с дороги и необходимости экстренной эвакуации", - говорится в сообщении Союза.

Экскурсоводы вынуждены корректировать программы или полностью отказываться от заездов к горному массиву. Гиды обратились к профильным ведомствам с просьбой провести срочную инспекцию альтернативных маршрутов и обеспечить безопасность туристов.

Справка "РГ"

Вачкажец - живописный горный массив и древний разрушенный вулкан на юге Камчатки, расположенный в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского. Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам. Во время маршрута туристы любуются красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.