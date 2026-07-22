В АТОР развеяли миф о популярности «красного» туризма

Современные китайские туристы, приезжающие в РФ для отдыха, больше не испытывают потребности в путешествиях по местам, связанным с коммунистическими деятелями. Они заинтересованы в природных достопримечательностях, например, Карелии и Байкале, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

«После пандемии портрет китайского туриста очень сильно изменился. Это более молодое поколение, которому интересны впечатления, интересны история, рестораны, разные места, но им уже не настолько интересны места пребывания коммунистических лидеров Советского Союза. <...> Им интересна Карелия, им интересен Байкал, то есть природа плюс история, плюс впечатление. Это то, зачем поедет современный китайский турист», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что типичный путешественник из КНР моложе, динамичнее и он стал требовательнее к качеству и безопасности, к тем услугам, которые ему обещают в туре. При этом Ломидзе отметила, что количество туристических поездок из Китая в РФ пока еще в 2 раза меньше, чем было до пандемии. По ее словам, сейчас число турпоездок превысило 1 млн, однако в 2019 году это было 2,5 млн въездов.