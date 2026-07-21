Сколько туристов посетило курорты Карачаево-Черкесии за полгода

С января по июнь курорты Карачаево-Черкесии посетило более 1,7 млн человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве туризма и курортов республики.

Самыми популярными у туристов остаются всесезонные комплексы «Теберда-Домбай» и «Архыз». В регионе продолжают строить новые туристические объекты, обновлять инфраструктуру и повышать уровень сервиса. Власти считают, что именно эти факторы стали главными причинами роста числа гостей.

По прогнозам, до конца 2026 года турпоток в Карачаево-Черкесию превысит 2,5 млн человек.

Сейчас гостей региона принимает около 900 гостиниц, баз отдыха и пансионатов. Для любителей активного отдыха работает почти 20 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс общей протяженностью свыше 50 км.

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