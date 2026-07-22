Россиянам раскрыли цены на гастрономические путешествия по стране

Гастрономическая тема становится все более значимой частью любого вида туризма в России — спрос на подобные путешествия по стране ежегодно растет на 15 процентов. Об этом Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Глава комитета РСТ по развитию устойчивого туризма Вита Саар отметила, что соотечественники готовы платить за тур на 15-20 процентов больше, если он будет включать в себя уникальные и аутентичные впечатления. А при иммерсивной подаче или гастрошоу доплата может достигать 50 процентов.

Саар также раскрыла цены на гастрономические путешествия по России. По ее словам, такая поездка в Нижегородскую или Тверскую область обойдется в 30-40 тысяч рублей, в Мурманскую область — в 50-150 тысяч рублей, а путешествие на Камчатку с океанской рыбалкой — более чем в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристы устремились в Казань за вкусной едой. Этот город возглавил рейтинг направлений для гастрономических путешествий по стране.