Что скрывает секретный бункер на Чукотке

Город, которого нет: зачем ехать в заброшенную "ядерную крепость" Гудым на Чукотке
На краю земли, среди суровой арктической тундры Чукотки, спрятан город, которого официально не существует — бывшая сверхсекретная советская база Анадырь‑1, она же Гудым. Когда‑то отсюда охраняли ядерный щит СССР, сегодня сюда ездят туристы, сталкеры и любители экстремальных маршрутов, чтобы провести день в декорациях реальной холодной войны.
База Анадырь-1, она же Гудым, строилась в конце 1950-х и на боевое дежурство заступила в начале 1960-х, в период, когда СССР демонстрировал миру готовность «показать кузькину мать». Ее задачей было хранение и обслуживание ядерного вооружения на минимальном удалении от США: от Гудыма до берегов Америки всего около двухсот километров, и это делало объект важным аргументом в холодной войне.
В соответствии с договором конца 1980-х все ядерное вооружение вывезли. Подземные помещения на какое-то время превратили в склад для гарнизона, а затем в 1990-е и начале 2000-х объект окончательно расформировали. Население закрытого городка переселили в Саратов и Энгельс. О Гудыме надолго забыли. Вспомнили лишь тогда, когда он стал одной из самых необычных туристических точек Чукотки и обязательным пунктом ряда маршрутов по Анадырю и окрестностям.
Сегодня сюда едут туристы, сталкеры и любители экстремальных маршрутов, чтобы прочувствовать атмосферу холодной войны.
Как добраться до Гудыма
Доехать до Гудыма на общественном транспорте невозможно. Путь начинается в поселке Угольные Копи у аэропорта Анадыря, откуда туристов вывозят на подготовленном внедорожнике — без хороших клиренса и проходимости добраться до пункта назначения не получится. Сначала идет старая бетонка с проваленными участками, следом грунтовка, поэтому дорога больше напоминает испытательный полигон.
Если выехать из Угольных Копей около полудня, то машина доставит на базу уже через час. Но эти десять километров по забытой дороге станут полноценным мини-приключением. Ехать нужно обязательно с проводником, который знает, где проехать через разрушенные участки.
Руины секретного гарнизона
Гудым расположен в живописном ущелье среди тундры. Когда внедорожник выныривает к заброшенному городку, туристы оказываются среди остатков военного поселка, в котором когда-то жили несколько тысяч человек. Здесь были поликлиника, школа, детский сад, магазины и библиотека. На бывшей сверхсекретной советской базе Анадырь‑1 была своя полноценная инфраструктура закрытого гарнизона, где жили офицеры и их семьи.
Военные ушли в начале 2000-х. Позже значительную часть городка взорвали при рекультивации, и бетонные блоки вместе с остатками стен и колючей проволокой так и остались лежать на тундре. Сейчас большинство домов прогнило, и многие здания разрушены, поэтому их назначение угадать невозможно. Именно это создает ту постапокалиптическую картинку, ради которой сюда едут тревел-блогеры и участники авторских экспедиций по Анадырскому лиману.
Подземный «портал»: сердце базы
Большинство туристов едет в Гудым ради подземного объекта, который местные называют порталом или дырой.
Это командный пункт и хранилище ядерных боеприпасов, вырубленное внутри сопки.
Внутри тянется тоннель длиной около полутора километров, от которого отходят боковые коридоры и огромные залы-хранилища высотой до пятнадцати метров, где когда-то стояли ракеты.
По тоннелю проложена узкоколейка. По этим рельсам ракеты перевозили на вагонетках, а массивные противовзрывные ворота, похожие на железнодорожные вагоны, до сих пор впечатляют масштабом.
Туристам показывают вентиляторные и дизельные помещения, лаборатории, комнаты с климатическими установками и толстостенные сейфы, в которых хранили опасные элементы.
Для тех, кто ищет фактурные кадры, лучшей локации на Чукотке не найти.
Гудым-2: база за взорванным мостом
Отдельного внимания заслуживает Гудым-2. Это еще одна часть этого военной базы, вспомогательная, о которой знают лишь местные и увлеченные сталкеры. Добраться туда сегодня можно только пешком.
Автомобильный мост, связывавший объект с дорогой, взорван, и техника туда не проходит, поэтому для большинства туристов он остается за кадром. Однако сам факт существования второй части показывает масштаб сверхсекретной советской базы Анадырь-1.
Легенды Гудыма: телеграмма и шпионка
О Гудыме ходят разные поверья, которые охотно пересказывают проводники в дороге. По одной версии, когда строительство подземного комплекса было завершено, офицер, чьим именем назвали базу, получил телеграмму из США с вежливыми поздравлениями по поводу ввода в строй «сверхсекретного» объекта.
В другой версии рядом с полковником появляется загадочная жена-шпионка, которая якобы была связана с американской разведкой и отправляла часть сведений о Гудыме за океан. И хотя детали расходятся, финал у обеих легенд одинаковый — поняв, что объект давно известен за Беринговым проливом, офицер, не выдержав удара по чести, застрелился.
Архивных подтверждений этой легенде нет, конечно же. В официальных документах Гудымов фигурирует как начальник строительства. Доподлинно известно, что офицер уехал с Чукотки после окончания службы и мирно скончался в преклонном возрасте, как и его супруга, никогда не увлекавшаяся шпионажем. Однако туристам нравятся легенды, поэтому туроператоры используют их в описаниях программ по Чукотке для создания вокруг Гудыма драматического флера.
Город, который жил
Поездки в Гудым почти всегда сопровождаются мощным визуальным контентом. Туристы публикуют целые серии кадров из тоннелей, хранилищ и разрушенных многоэтажек.
Хорошо получаются панорамы тундры и ущелья, фактурные детали ржавеющего оборудования, крупные планы противовзрывных ворот и рельсов узкоколейки, контрастные снимки северного неба с бетонными руинами на переднем плане.
Особый шарм пейзажу Гудыма добавляет быт военных, который частично сохранился. Остатки мебели, документы, старые фотографии и вывески напоминают, что здесь жили люди.
Фотоистории обычно выстраиваются от дороги из Угольных Копей и первых видов разрушенного городка к спуску под землю, кульминации в хранилищах боеприпасов и финальным кадрам на фоне бескрайней тундры, которая постепенно «забирает» память об этом месте. В фотоотчетах участников сборных туров Гудым становится самым киношным днем путешествия.