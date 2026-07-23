Что скрывает секретный бункер на Чукотке

На краю земли, среди суровой арктической тундры Чукотки, спрятан город, которого официально не существует — бывшая сверхсекретная советская база Анадырь‑1, она же Гудым. Когда‑то отсюда охраняли ядерный щит СССР, сегодня сюда ездят туристы, сталкеры и любители экстремальных маршрутов, чтобы провести день в декорациях реальной холодной войны.

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База Анадырь-1, она же Гудым, строилась в конце 1950-х и на боевое дежурство заступила в начале 1960-х, в период, когда СССР демонстрировал миру готовность «показать кузькину мать». Ее задачей было хранение и обслуживание ядерного вооружения на минимальном удалении от США: от Гудыма до берегов Америки всего около двухсот километров, и это делало объект важным аргументом в холодной войне.

В соответствии с договором конца 1980-х все ядерное вооружение вывезли. Подземные помещения на какое-то время превратили в склад для гарнизона, а затем в 1990-е и начале 2000-х объект окончательно расформировали. Население закрытого городка переселили в Саратов и Энгельс. О Гудыме надолго забыли. Вспомнили лишь тогда, когда он стал одной из самых необычных туристических точек Чукотки и обязательным пунктом ряда маршрутов по Анадырю и окрестностям.

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Сегодня сюда едут туристы, сталкеры и любители экстремальных маршрутов, чтобы прочувствовать атмосферу холодной войны.

Как добраться до Гудыма

Доехать до Гудыма на общественном транспорте невозможно. Путь начинается в поселке Угольные Копи у аэропорта Анадыря, откуда туристов вывозят на подготовленном внедорожнике — без хороших клиренса и проходимости добраться до пункта назначения не получится. Сначала идет старая бетонка с проваленными участками, следом грунтовка, поэтому дорога больше напоминает испытательный полигон.

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Если выехать из Угольных Копей около полудня, то машина доставит на базу уже через час. Но эти десять километров по забытой дороге станут полноценным мини-приключением. Ехать нужно обязательно с проводником, который знает, где проехать через разрушенные участки.

Руины секретного гарнизона

Гудым расположен в живописном ущелье среди тундры. Когда внедорожник выныривает к заброшенному городку, туристы оказываются среди остатков военного поселка, в котором когда-то жили несколько тысяч человек. Здесь были поликлиника, школа, детский сад, магазины и библиотека. На бывшей сверхсекретной советской базе Анадырь‑1 была своя полноценная инфраструктура закрытого гарнизона, где жили офицеры и их семьи.

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Военные ушли в начале 2000-х. Позже значительную часть городка взорвали при рекультивации, и бетонные блоки вместе с остатками стен и колючей проволокой так и остались лежать на тундре. Сейчас большинство домов прогнило, и многие здания разрушены, поэтому их назначение угадать невозможно. Именно это создает ту постапокалиптическую картинку, ради которой сюда едут тревел-блогеры и участники авторских экспедиций по Анадырскому лиману.

Подземный «портал»: сердце базы

Большинство туристов едет в Гудым ради подземного объекта, который местные называют порталом или дырой.

Это командный пункт и хранилище ядерных боеприпасов, вырубленное внутри сопки.

Внутри тянется тоннель длиной около полутора километров, от которого отходят боковые коридоры и огромные залы-хранилища высотой до пятнадцати метров, где когда-то стояли ракеты.

По тоннелю проложена узкоколейка. По этим рельсам ракеты перевозили на вагонетках, а массивные противовзрывные ворота, похожие на железнодорожные вагоны, до сих пор впечатляют масштабом.

Туристам показывают вентиляторные и дизельные помещения, лаборатории, комнаты с климатическими установками и толстостенные сейфы, в которых хранили опасные элементы.

Для тех, кто ищет фактурные кадры, лучшей локации на Чукотке не найти.

Гудым-2: база за взорванным мостом

Отдельного внимания заслуживает Гудым-2. Это еще одна часть этого военной базы, вспомогательная, о которой знают лишь местные и увлеченные сталкеры. Добраться туда сегодня можно только пешком.

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Автомобильный мост, связывавший объект с дорогой, взорван, и техника туда не проходит, поэтому для большинства туристов он остается за кадром. Однако сам факт существования второй части показывает масштаб сверхсекретной советской базы Анадырь-1.

Легенды Гудыма: телеграмма и шпионка

О Гудыме ходят разные поверья, которые охотно пересказывают проводники в дороге. По одной версии, когда строительство подземного комплекса было завершено, офицер, чьим именем назвали базу, получил телеграмму из США с вежливыми поздравлениями по поводу ввода в строй «сверхсекретного» объекта.

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В другой версии рядом с полковником появляется загадочная жена-шпионка, которая якобы была связана с американской разведкой и отправляла часть сведений о Гудыме за океан. И хотя детали расходятся, финал у обеих легенд одинаковый — поняв, что объект давно известен за Беринговым проливом, офицер, не выдержав удара по чести, застрелился.

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Архивных подтверждений этой легенде нет, конечно же. В официальных документах Гудымов фигурирует как начальник строительства. Доподлинно известно, что офицер уехал с Чукотки после окончания службы и мирно скончался в преклонном возрасте, как и его супруга, никогда не увлекавшаяся шпионажем. Однако туристам нравятся легенды, поэтому туроператоры используют их в описаниях программ по Чукотке для создания вокруг Гудыма драматического флера.

Город, который жил

Поездки в Гудым почти всегда сопровождаются мощным визуальным контентом. Туристы публикуют целые серии кадров из тоннелей, хранилищ и разрушенных многоэтажек.

© Рамблер

Хорошо получаются панорамы тундры и ущелья, фактурные детали ржавеющего оборудования, крупные планы противовзрывных ворот и рельсов узкоколейки, контрастные снимки северного неба с бетонными руинами на переднем плане.

© Рамблер

Особый шарм пейзажу Гудыма добавляет быт военных, который частично сохранился. Остатки мебели, документы, старые фотографии и вывески напоминают, что здесь жили люди.

© Рамблер

Фотоистории обычно выстраиваются от дороги из Угольных Копей и первых видов разрушенного городка к спуску под землю, кульминации в хранилищах боеприпасов и финальным кадрам на фоне бескрайней тундры, которая постепенно «забирает» память об этом месте. В фотоотчетах участников сборных туров Гудым становится самым киношным днем путешествия.