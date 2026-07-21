Новый туристический автомаршрут запустят в Нижегородской области

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Новый автомобильный туристический маршрут планируют открыть к 650-летию поселка Большое Мурашкино в 2027 году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин в ходе визита в поселок напомнил, что в прошлом году АНО «АСИРИС» и волонтеры уже помогли привести в порядок 47 домов. Сейчас организация вместе с АНОК «Нескучный Нижний», Минтуризма и Минкультом Нижегородской области разрабатывают новый туристический маршрут. Планируется, что помимо поселка в него войдут Арзамас, села Вельдеманово и Григорово. По этим населенным пунктам уже сформированы пешеходные и автобусные туристские маршруты, а также подготовлены экскурсионные программы, в том числе с аудиогидами.

«Мы проектируем маршрут как путешествие вглубь русской истории. Он начинается в Музее патриаршества в Арзамасе, погружает в тему старообрядчества и церковного раскола, а затем приводит на родину патриарха Никона и протопопа Аввакум», — объяснил глава профильного ведомства Сергей Яковлев.

В селе Вельдеманово Перевозского округа туристы посетят мемориал патриарху Никону, в Григорово — памятник крупнейшему деятелю старообрядчества Аввакуму, а в Большом Мурашкине — кварталы с застройкой второй половины XIX — начала XX века. В них можно узнать о купеческих династиях, развитии кожевенного производства и меховой промышленности.

В правительстве Нижегородской области напомнили, что нацпроект «Туризм и гостеприимство» предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по стране и развитие сервиса в этой области.

Ранее сообщалось, что «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Пермь запустят с 27 июля.