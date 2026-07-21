Гостевым домам пообещали вернуть обычные тарифы ЖКХ

Владельцы гостевых домов, которые участвуют в эксперименте по легализации, смогут оплачивать коммунальные услуги по тарифам для жилых помещений. Такой проект постановления подготовило Минэкономразвития, сообщила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, пишет «Интерфакс».

© tourdom.ru

По ее словам, сейчас предприниматели сталкиваются с необоснованным переводом на коммерческие тарифы. Особенно часто такие случаи происходят в Краснодарском крае, где владельцы нередко живут в тех же домах, в которых принимают туристов.

«Гостевые дома – это индивидуальные дома, и тарифы там должны быть соответствующие», – заявила Костенко.

Она уточнила, что прокуратура Краснодарского края уже вынесла предостережения энергоснабжающим компаниям. Если граждан продолжат переводить на повышенные тарифы без законных оснований, их жалобы направят в Федеральную антимонопольную службу. Такие начисления смогут признать незаконными и отменить.

Депутат добавила, что суды уже вставали на сторону граждан в похожих спорах с газоснабжающими организациями.

Сейчас легализацию прошло около 10 тыс. гостевых домов в 18 регионах. Половина из них находится в Краснодарском крае. Эксперимент действует с 1 сентября 2025 года до конца 2027-го. С 1 января 2026 года принимать туристов могут только объекты, внесенные в реестр классифицированных средств размещения.

Ранее владельцы гостевых домов заявляли, что эксперимент создал для них слишком много проблем. Под публикацией главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева предприниматели оставили более 200 комментариев и сформулировали 23 вопроса к новым правилам. Среди главных претензий они называли коммерческие тарифы ЖКХ, сложности с регистрацией гостей, спорные требования к собственникам и отсутствие понятных разъяснений.