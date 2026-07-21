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Туристический поезд «В Карелию» отправится по новому маршруту 14 августа

Агентство «Москва»

Туристический поезд «В Карелию» 14 августа отправится по новому маршруту, сообщила пресс-служба АО «ФПК».

Когда турпоезд «В Карелию» отправится по новому маршруту
© Global Look Press

«Поезд 14 августа отправится в уникальный (и пока единственный) рейс по маршруту Москва – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сортавала – Выборг – Москва», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав поезда включены двухэтажные вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными сейфами и розетками, а также вагон-ресторан.