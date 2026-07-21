Когда турпоезд «В Карелию» отправится по новому маршруту

Туристический поезд «В Карелию» 14 августа отправится по новому маршруту, сообщила пресс-служба АО «ФПК».

«Поезд 14 августа отправится в уникальный (и пока единственный) рейс по маршруту Москва – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сортавала – Выборг – Москва», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав поезда включены двухэтажные вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными сейфами и розетками, а также вагон-ресторан.