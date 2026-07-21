«Артек» создает золотой стандарт детского отдыха в РФ

Международный детский центр "Артек" остается главной методической базой для организации детского отдыха в стране и создает "золотой стандарт" этой деятельности, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании, посвященном развитию центра.

"Несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете "золотой стандарт" детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. "Артек" - это легенда, "Артек" - это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Вы сейчас осуществляете очень важную деятельность <...> Недавно в "Артеке" открылась "Школа педагогических работников", где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов", - сказал на совещании Чернышенко, которого цитирует его пресс-служба.

Совещание проходило в расширенном формате на площадке лагеря "Солнечный". В нем принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация. Важно, чтобы продолжалась работа методических и технических служб. Со своей стороны, мы и дальше будем делать все для того, чтобы поддерживать и развивать "Артек". Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке подать заявку на участие в новых сменах центра, как только он возобновит работу", - рассказал министр.

Кравцов вручил сотрудникам центра благодарности правительства России и ведомственные награды.