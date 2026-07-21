Курорт Мамисон за полгода посетили 40 тысяч туристов

Курорт Мамисон в Северной Осетии за первые шесть месяцев этого года принял почти 40 тысяч туристов. Примерно столько же отдыхающих посетили туристическую локацию с марта по декабрь 2025-го.

«Почти 40 тысяч человек посетили Мамисон за первое полугодие этого года. Курорт продолжает набирать популярность у жителей и гостей республики. Важно, что жизнь здесь не останавливается с завершением горнолыжного сезона», — написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем канале в мессенджере «Макс».

В конце прошлого года «Это Кавказ» сообщал, что с момента открытия нового курорта в марте 2025-го до начала первого горнолыжного сезона на Мамисоне также побывали порядка 40 тысяч гостей.

Меняйло отметил, что и летом на Мамисоне есть чем заняться: для гостей работает канатная дорога, открыты прогулочные маршруты, проходят концерты, спортивные и семейные мероприятия.

«Вместе с Кавказ.РФ продолжаем развивать Мамисон как всесезонный курорт. Рассчитываем, что с каждым годом курорт будет становиться еще комфортнее и интереснее для туристов», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, в планах развития курорта до 2031 года — строительство еще трех канатных дорог с подъемом до 3 300 метров, увеличение протяженности горнолыжных трасс на 23 километра, а также наращивание количества мест размещения и точек общественного питания.

О курорте Мамисон

Всесезонный курорт Мамисон открылся в Северной Осетии 14 марта 2025 года. Включает 19 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. Это первый горнолыжный курорт с приставкой «арт», где традиционный активный отдых соседствует с творчеством и современным искусством. В феврале 2026 года на курорте появилась творческая мастерская, а в апреле — студенческий спортивный клуб.