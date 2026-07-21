В середине июля Чукотка на два дня стала центром арктического туризма: в Анадыре и Угольных Копях прошел V Международный фестиваль «Берингов пролив – 2026». Он объединил полтора десятка спортивных, культурных, гастрономических и деловых событий и за несколько лет превратился в ключевой летний фестиваль российского Дальнего Востока. Главная идея фестиваля - показать Чукотку как современное направление для приключений, путешествий и международных экспедиций, связанных с освоением Арктики и историей Берингова пролива.

Основные площадки фестиваля находятся в Анадыре и поселке Угольные Копи, а его логичным продолжением становится традиционная регата на кожаных байдарах «Берингия» в Лорино. В 2026 году в программу фестиваля включили экстремальные заплывы в Анадырском лимане и крупный гастрономический проект «ДеньОлень»; благодаря этому аудитория стала еще более разнообразной - от профессиональных спортсменов до любителей северной кухни.

Спортивная программа: бег по Арктике и исторический заплыв

Спортивная часть фестиваля строилась вокруг трех ключевых событий: полумарафона «Бегу по Арктике», трейла «Золотая Чукотка Ультра» и соревнований по плаванию в холодной воде Анадырского лимана. Полумарафон прошел в Анадыре 18 июля (это соревнование считается одним из самых восточных забегов страны). А 19 июля в Угольных Копях стартовал трейл - его участники бежали по тундровым маршрутам со сложным рельефом и в непредсказуемую погоду. Кроме того, в программу вошли любительские старты и спортивные активности для всех желающих - в том числе и для новичков.

© Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО

Организаторы сделали акцент на зимнем плавании и показательных заплывах в Анадырском лимане, которые в 2026 году впервые стали частью фестиваля. 18 июля у берега Анадыря прошли первые в истории округа соревнования по зимнему плаванию на дистанции около 500 метров с участием спортсменов из России, Китая, Монголии и Ирландии. А 19 июля состоялась историческая эстафета: восемь подготовленных пловцов преодолели дистанцию около 5 километров от Анадыря до мыса Обсервации меньше чем за час, заложив основу для будущих международных заплывов в этой акватории.

Ирландец Гер Кеннеди и его мечта повторить заплыв Линн Кокс

Главным героем спортивной программы стал ирландский пловец Гер Кеннеди. Двукратный рекордсмен Гиннесса, известный своими экстремальными заплывами в холодной воде и арктическими экспедициями, специально прилетел на Чукотку. 19 июля он проплыл один из этапов эстафеты через Анадырский лиман, а после финиша признался, что вода оказалась «не такой страшной, как он ожидал».

© Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО

Для Кеннеди участие в фестивале — шаг к давней мечте, напрямую связанной с историей Берингова пролива. В 1987 году американка Линн Кокс впервые в истории переплыла Берингов пролив, преодолев примерно 4,1–4,3 километра между островом Малый Диомид (Остров Крузенштерна, США) и советским Островом Ратманова (Большой Диомид) при температуре воды около +3 °C. Она стала первым человеком, добравшимся вплавь из США в Советский Союз. Тот заплыв готовился больше десяти лет, потребовал отдельного разрешения советских властей и был задуман как символ примирения двух сверхдержав.

© Рамблер

Заплыв Линн Кокс называли акцией, «растопившей лед холодной войны»: спустя несколько месяцев Михаил Горбачев и Рональд Рейган поднимали тост за спортсменку, подписывая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Гер Кеннеди мечтает повторить этот заплыв - но уже в новом историческом контексте, как часть развития международного арктического туризма и экстремального плавания.

Креативные индустрии: сказки и образ Севера

Помимо спорта, организаторы фестиваля уделили немало времени кино, литературе, архитектуре и визуальному искусству Чукотки. Специальный день креативных индустрий прошел 17 июля и собрал экспертов в Окружном Доме народного творчества и библиотеке имени Тана-Богораза в Анадыре.

© Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО

Одним из ключевых событий этого дня стала встреча с детским писателем Александрой Агафоновой, автором серии «Сказочные земли», куда входит книга «Сказочная Чукотка». В 2026 году этот цикл получил Премию Правительства РФ в области детской и подростковой литературы. На встрече обсудили, как современные детские книги помогают сохранять культурное наследие, знакомить детей с регионами страны и превращать северные территории в узнаваемые литературные бренды.

Городской праздник и северная кухня

В дни фестиваля Анадырь превратился в праздничную площадку с концертом на центральной площади, выставкой туристической техники и вездеходов, интерактивными спортивными зонами, семейными пространствами и фотолокациями. В кинотеатре «Полярный» бесплатно показали фильмы финалистов конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», посвященные путешествиям по Чукотке, Камчатке, Курильским островам и другим регионам Дальнего Востока.

© Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО

За вкусы и ароматы отвечал гастрономический фестиваль «ДеньОлень»: известные шеф-повара Чукотки, Камчатки, Якутии и Москвы приготовили авторские версии блюд северной кухни из оленины, рыбы, морепродуктов, дикорастущих растений и ягод. На бесплатной дегустации гости фестиваля могли убедиться, что северная кухня - не «экзотика», а полноценный туристический продукт, вокруг которого можно строить маршруты и тематические туры.

Фестиваль как старт для большого путешествия по Чукотке

Для туризма Чукотки фестиваль «Берингов пролив – 2026» также стал своеобразным «хабом» - с него удобно начать путешествие по региону. В дни фестиваля туристические компании организовали экскурсии в заброшенный город Гудым, на мыс и гору Дионисия, на косу Русская Кошка, к реке Тавайваам, а также обзорные прогулки по Анадырю и посещение музея «Наследие Чукотки». Многие гости фестиваля решили задержаться в регионе и поближе познакомиться с природой, историей и культурой Чукотки.

© Пресс-служба Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО

Фестиваль становится и деловой площадкой: участвующие в нем эксперты обсуждают будущее круизного туризма, развитие гонок на собачьих упряжках, международные маршруты и креативные проекты.