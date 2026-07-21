В Сириусе в разгар сезона сносят корпуса популярного отеля

На федеральной территории «Сириус» в Сочи идет масштабная реконструкция известного отеля Sigma Sirius. Гостиница хорошо знакома туристам, поэтому начавшиеся работы вызвали широкий отклик. Часть отдыхающих недовольна тем, что демонтаж ведется в разгар летнего сезона. Как узнала редакция TourDom.ru, изменения связаны со строительством нового научно-технологического кампуса.

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Для многих туристов преобразование отеля стало неожиданностью.

«Из окон прямо выбрасывают отделку. В одном из корпусов работает трактор – рушит стены. Получается полный демонтаж здания», – рассказывает автор видео, опубликованного в соцсети.

По его словам, несколько корпусов отеля снесли, остальные, вероятно, ждет реконструкция.

«Здесь было громадное количество апартаментов, – говорит другой блогер. – Сейчас проводится масштабная работа, будет полностью все перестроено».

В комментариях мнения разделились. Одни сожалеют о закрытии популярного места отдыха: «Этим зданиям чуть больше 10 лет. Они вполне могли бы работать дальше», «Пять лет ездили сюда отдыхать, было очень уютно. Грусть». Другие вспоминают недостатки комплекса: «Стены у корпусов бумажные, было слышно все, что происходит у соседей».

Есть и те, кто поддерживает проект создания образовательного кластера.

«Пусть студенты учатся, здесь у них будут хорошие условия», – пишут пользователи.

Трехзвездочный Sigma Sirius был построен к зимней Олимпиаде в Сочи. Во время Игр здесь жили волонтеры и спортивные функционеры. Комплекс расположен в Имеретинской низменности рядом с Орнитологическим парком и включает девять 5-этажных корпусов, а также собственный пляж.

Реконструкция проходит в рамках проекта научно-технологического кампуса, рассчитанного на 8 тыс. мест. Здесь появятся жилые корпуса для студентов, преподавателей университета «Сириус» и резидентов научно-технологического центра, учебный корпус и лаборатории. Ранее глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин сообщал, что на всех зданиях надстроят мансардные этажи, разместят коворкинги и пространства для занятий спортом.

Проект реализуется с 2023 года. Полностью завершить строительство кампуса планируется к 2030-му.