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ГД дала регионам право допускать туристические автобусы на выделенные полосы

ТАСС

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании на втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому все регионы РФ получат полномочия по утверждению перечня пассажирских транспортных средств для перевозки не менее восьми человек, которые смогут ездить по выделенным полосам.

В России будут допускать туристические автобусы на выделенные полосы
© ТАСС

Изменения внесены в законы "О безопасности дорожного движения" и "О транспортной безопасности". Ранее право утверждать перечень таких транспортных средств имели только власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Теперь к полномочиям региональных властей в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения относится утверждение перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров и имеют (за исключением места водителя) более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

По мнению авторов проекта, принятая мера позволит субъектам РФ обеспечивать транспортное обслуживание туристических поездок и экскурсий, а также массовых мероприятий, не препятствуя движению автобусов, которые обслуживают маршруты регулярных перевозок.