В аэропорту Сочи задерживаются 59 рейсов

В международном аэропорту Сочи днем 21 июля задерживаются 59 рейсов. По данным онлайн-табло, с опозданием отправятся 27 самолетов, еще 32 прибывают позже расписания.

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На вылет задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Череповец, Уфу, Ханты-Мансийск, Ижевск, Орск, а также в Батуми, Ереван, Бишкек, Даламан, Стамбул, Анталью и Хургаду. Время ожидания составляет от 1 до 4 часов.

На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга, Антальи, Стамбула, Еревана, Хургады, Челябинска, Нижнего Новгорода, Барнаула, Кирова, Ухты, Оренбурга, Нарьян-Мара, Ханты-Мансийска и Чебоксар. Максимальная задержка достигает 3 часов.

Сбои в расписании связаны с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые неоднократно вводила Росавиация. Последний раз аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 08:31 до 10:32 по московскому времени. Аналогичные меры безопасности в регионе также затрагивали аэропорты Краснодара и Геленджика.