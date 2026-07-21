В Подмосковье вырос спрос на грибные туры

В Московском регионе спрос на организацию грибных туров в июле 2026 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

«Количество предложений этой услуги на платформе за это же время выросло на 28%. Базовая стоимость услуг по организации грибных туров в Московском регионе начинается от 2 тысяч рублей», – уточнил в источнике.

В составе грибных туров целый комплекс услуг – трансфер до места сбора, помощь в определении съедобных и несъедобных грибов, а также сортировка. Есть туры с проживанием, питанием и культурной программой.