Опубликован топ-5 самых популярных направлений для спонтанных поездок

Екатеринбург вошел в топ-5 самых популярных направлений для спонтанных поездок этим летом по количеству бронирований квартир. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Путешествия», которые проанализировали бронирования жилья летом, сделанные максимум за три дня до поездки.

«Чаще всего квартиры для незапланированных поездок снимают в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Быстрее всего спрос растет в восточной части России», – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что квартиры для спонтанных поездок в России бронируют в среднем за 3,5 тысячи рублей в сутки. В основном спрос формируют студии и однокомнатные квартиры, на долю которых приходится порядка 81% бронирований.

Ранее замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщал, ради чего туристы приезжают на Средний Урал. По его словам, в регионе активно развиваются медицинский и детский туризм.