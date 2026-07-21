В Республике Алтай запустили электронные разрешения на посещение парка «Белуха»
Природный парк «Белуха» стал первой особо охраняемой природной территорией Республики Алтай, доступной через мобильное приложение «Зеленая кнопка». Теперь туристы могут оформить электронное разрешение на посещение парка дистанционно, без личного обращения в профильные учреждения.
«Зеленая кнопка» — единая цифровая платформа для посещения особо охраняемых природных территорий России. С ее помощью можно оплатить входной билет, получить официальные карты маршрутов, доступные даже без подключения к интернету, а также в случае чрезвычайной ситуации передать спасателям свои координаты. Стоимость посещения региональных ООПТ составляет 300 рублей.
Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев в мессенджере МАХ отметил, что регион последовательно развивает современную туристическую инфраструктуру. По его словам, внедрение сервиса не только делает путешествия более удобными, но и способствует повышению безопасности туристов и сохранению природных территорий.
В настоящее время сервис уже действует на ряде особо охраняемых природных территорий страны, включая Камчатку, национальные парки «Ленские Столбы», «Смоленское Поозерье» и «Угра». В дальнейшем к платформе планируется подключить и другие природные территории Республики Алтай.
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