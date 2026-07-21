В Сочи за год появилось 8 новых пятизвездочных отелей - теперь их стало 34. Это произошло благодаря строительству новых гостиниц, достройке корпусов и ремонту старых здравниц. Об этом в своем канале в МАХ во вторник рассказал мэр города Андрей Прошунин.

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Сейчас в таких отелях более 3,8 тысячи номеров. Рост связан с высоким спросом на качественный отдых премиум-класса. Отельеры не только улучшают сервис, но и создают новые авторские программы - для оздоровления, досуга и семейного отдыха.

В этом летнем сезоне пятизвездочные отели участвуют в программе преференций: гостям предлагают скидки на проживание, процедуры и дополнительные услуги.

По словам мэра, это приносит пользу городу: растут доходы в бюджет, появляются новые рабочие места в туризме и смежных сферах.

Город будет и дальше поддерживать проекты, которые помогают этому.

Ранее "РГ" писала, что с начала года Краснодарский край принял уже более 7,3 миллиона туристов. Только за летние месяцы регион посетили 3,3 миллиона гостей. Отели края сейчас заполнены более чем на 60%. В Анапе ситуация активнее - загрузка достигает 73%.