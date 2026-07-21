Крым вошел в список самых популярных маршрутов для автотуристов в июле

В середине лета Крым стал самым востребованным регионом для путешествий на личном автомобиле. Это отмечают аналитики сервиса ТВИЛ.РУ, сообщает «КП-Крым».

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Сразу пять городов полуострова попали в десятку лучших автомаршрутов июля: Феодосия — 4745 рублей за ночь (в среднем 8 ночей); Ялта — 7049 рублей за ночь (7 ночей); Алушта — 6402 рубля за ночь (8 ночей); Судак — 5177 рублей за ночь (8 ночей); Евпатория — 5176 рублей за ночь (9 ночей).

Лидером общего рейтинга остался Сочи, вторую строчку разделили Анапа и Геленджик, а замкнул тройку Санкт-Петербург. Для сравнения, поездки в Москву носили самый короткий характер — всего 3–4 ночи, что указывает на их деловой или транзитный статус.

Ранее сообщалось, что Ямал вносит вклад в значительный рост турпотока в Арктике.

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