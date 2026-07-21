Ядовитые медузы стали нападать на отдыхающих в Приморье

Гости и жители Приморья в соцсетях делятся тревожными сообщениями: на пляжах замечены опасные медузы. Об этом пишут «Вести: Приморье».

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Медузы держатся на мелководье. По словам учёных, появление «жгучих» обитателей связано с установившейся сильной жарой.

Речь идёт о медузах‑крестовиках — их яд способен вызывать болезненные ожоги на коже.

По прогнозам, в середине недели в регионе сохранится спокойная и в основном сухая погода — её будет определять гребень антициклона. Ночные температуры останутся примерно на прежнем уровне. Днём в континентальных районах столбики термометров могут подняться до +29…+35 °C, а на побережье ожидается чуть более комфортная температура — +22…+28 °C.