Более 7,3 миллиона туристов с начала года посетили Краснодарский край

С начала лета курорты Кубани приняли 3,3 миллиона гостей, а с января - более 7,3 миллиона туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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Заполняемость отелей превышает 60 процентов, в Анапе - 73 процента. Несмотря на сложности, отрасль работает стабильно. Власти делают упор на безопасность, комфорт и сервис. Гостей ждут около 11 тысяч объектов размещения, почти 300 из них работают по системе "все включено".

Также в крае развивают событийный, гастрономический, экологический и винный туризм, что обеспечивает круглогодичный поток путешественников и устойчивый рост отрасли.

Ранее "РГ" писала, что власти Краснодарского края снова будут давать субсидии на туризм. В этом году на это выделили 395 миллионов рублей. Два конкурса уже прошли - деньги получили 10 проектов, всего больше 101 миллиона.