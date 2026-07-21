Отдых с питомцами на пляже Нового Уренгоя оказался под запретом

Собираясь на городской пляж в Новом Уренгое, стоит помнить не только о купальных принадлежностях, но и о действующих правилах. Одно из них касается домашних животных — приходить с ними на территорию пляжа запрещено.

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В мэрии объяснили, что ограничение введено ради безопасности самих питомцев и комфорта отдыхающих. Владельцев животных просят выбирать для прогулок более подходящие места.

Кроме того, на пляже нельзя передвигаться на электросамокатах, гироскутерах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Их необходимо оставлять на велопарковке перед входом. За нарушение требований дорожного знака предусмотрен штраф — 800 рублей.

Ранее стало известно, что после 1 сентября ямальцев начнут штрафовать за незарегистрированных питомцев.

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