Туристы раскупили билеты на новые южные поезда

Туристы продолжают привыкать к тому, что на Черноморское побережье Краснодарского края теперь можно уехать не только поездами ФПК, но и «Гранд Сервис Экспресса». Несмотря на то что новости о запуске новых составов приходят оперативно, всего за несколько дней до выхода на маршрут, на всегда популярных южных направлениях даже в этом случае успевают раскупать билеты.

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Так, с сегодняшнего дня ежедневным стал поезд № 197/197 Москва – Адлер с отправлением из столицы, который ранее ходил через сутки. На большинство дат раскуплены почти все места. В лучшем случае суммарно предлагается 30–40 мест.

Исключением является лишь поезд за 23 июля – там на момент написания новости было доступно порядка 150 мест в плацкарте от 6 тыс. руб. и до 200 мест в купе от 11–12 тыс.

Но даже в этом случае в плацкарте компаниям, желающим ехать рядом, придется размещаться на верхних и боковых полках в одном отсеке. В вагоне классом выше можно найти целые пустые купе.