Турпоездки по стране за последний год совершал почти каждый четвертый россиянин

Последние данные опроса фонда «Общественное мнение» указывают на рекордную активность россиян в сфере внутреннего туризма.

Турпоездки по России за последний год совершал почти каждый четвертый житель страны. Это самый высокий показатель за полтора десятилетия, передает агентство «Интерфакс».

Самым желаемым направлением для отдыха каждый третий (33%) россиянин выбрал Байкал. Санкт-Петербург назвали 27% респондентов, Алтай — 25%, Крым — 18%, а Сочи и другие курорты Краснодарского края — 17%.

В Карелию хотели бы отправиться 16% участников опроса, на Камчатку — 15%. Северный Кавказ привлек внимание 14% респондентов. По 13% выбрали города Золотого кольца и Калининградскую область. Москву предпочли 11% респондентов, Поволжье — 10%.