Названы популярные бюджетные направления для отдыха россиян

Популярными бюджетными направлениями для отдыха россиян стали города "Золотого кольца России", курорты Азовского моря и локации в Дагестане — их выбирают 40% опрошенных, следует из данных опроса девелоперской компании "Ортига девелопмент".

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Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK. В нем приняли участие более 4 тыс. жителей разных городов России в возрасте от 18 лет, планирующих отправиться на отдых по стране в 2026 году.

«Чтобы сэкономить на туристических поездках, 40% россиян выбирают бюджетные направления, такие как города Золотого кольца, курорты Азовского моря и локации в Республике Дагестан. Еще 24% отдают предпочтение недорогим отелям. По 11% респондентов указали, что отправляются в поездки на поездах, автобусах и электричках, а также сокращают длительность отпуска. Лишь 14% опрошенных заявили, что не экономят на отдыхе», — сообщили в компании.

Директор компании Станислава Куликова уточнила, что спрос на внутренний туризм продолжает расти, особенно в малых городах, где туристы могут одновременно познакомиться с культурным и историческим наследием и насладиться спокойным отдыхом в живописной природной среде. Она добавила, что интерес к таким локациям стимулирует развитие инфраструктуры и строительство новых туристических кластеров.