Фестиваль «Берингов пролив» раскрывает путешественникам потенциал Чукотки

В минувшие выходные Анадырь и поселок Угольные Копи приняли пятый по счету фестиваль «Берингов пролив». Главным лейтмотивом культурной, спортивной и деловой программы в этом году стало раскрытие потенциала региона для путешественников.

Деловая часть фестиваля выступила площадкой для прямого диалога между властью и предпринимателями. По словам исполняющей обязанности главы окружного департамента культуры и туризма Юлии Валевской, участники договариваются о совместных инициативах и оперативно решают актуальные вопросы индустрии гостеприимства.

В частности, эксперты обсуждали запуск новых круизных маршрутов, развитие промышленного туризма, транспортную доступность и авиасообщение. Отдельное внимание уделили продвижению креативных индустрий, сохранению культуры коренных народов и развитию ездового собаководства. Как отметил замгубернатора Ярослав Мамонов, обмен контактами и выработка совместных решений в перспективе сделают регион более комфортным для приезжающих гостей.

Значительный блок программы был посвящен активному отдыху. Состоялись забеги в рамках полумарафона «Бегу по Арктике» и экстремального трейла «Золотая Чукотка Ультра», а также заплывы по Анадырскому лиману на дистанции 500 метров и 4,6 километра. Важным итогом соревнований стало подписание соглашения между правительством автономии и Федерацией зимнего плавания России. Этот шаг направлен на популяризацию экстремального спорта и привлечение профильных туристов со всей страны.

Начальник спортивного департамента региона Алексей Химчук подчеркнул, что интерес к спортивному туризму постоянно растет: в этом году мероприятия посетили участники из других субъектов страны и из-за рубежа. Создаваемая инфраструктура рассчитана в первую очередь на местных жителей, однако приток путешественников служит хорошей инвестицией в спортивную отрасль округа.

Фестиваль «Берингов пролив» проводится с 2022 года при поддержке губернатора Владислава Кузнецова и окружного правительства, собирая представителей турбизнеса, спортсменов, шеф-поваров и хранителей местных традиций.