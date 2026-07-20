Что привлекает китайских туристов в России

Президент Владимир Путин продлил для граждан Китая безвизовый въезд до 2027 года. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, это связано с растущим потоком гостей из Поднебесной, которые предпочитают отдыхать в Приморье, Москве и Санкт-Петербурге. Он рассказал, чем туристы иp КНР отличаются от европейцев:

«Предпочтения туристов из Китая касаются приграничных территорий – Приморского края, который дает нам около половины объема. Также популярны Москва, Санкт-Петербург и Юг России. Китайские товарищи доезжают также до Мурманска – смотрят северное сияние. И в Архангельск заглядывают. Я надеюсь, что стабилизация транспортной логистики откроет им всю России. Китайцы – активные и пытливые туристы. Их отличает групповой режим, передвигаются группами. Китайцы хотят получить как можно больше впечатлений от отдыха в России и зафиксировать это на фото. Это обязательно. У них также особый режим питания. Популярен шопинг. Под них специально подстраиваются. Замечу, что важен не только безвизовый режим, но и выстраивания всей системы туриндустрии, в том числе нужны гиды-переводчики, подстраивание отелей под их модель потребления китайских туристов. Их поток увеличивается. Туристы из России также получают безвизовый режим в Китае. Это дает нам возможность загружать авиарейсы, железнодорожные перевозки. Организовывать отдых на Хайнане, в Пекине, Шанхае и на других направлениях. Возникает более широкий спектр предложений. Мы надеемся, что поток туристов из России в Китай и из Китая в Россию будет широким».