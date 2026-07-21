Что даст Твери включение в «Золотое кольцо России»

Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв. По его словам, решение уже принято на федеральном уровне. Новый статус должен помочь развитию туризма и экономики города, а также обновлению инфраструктуры. Сам маршрут готовят к масштабному расширению: к его 60-летию в 2027 году число точек притяжения планируют увеличить с девяти до 49. В него впервые войдут территории Тверской и Нижегородской областей, а также несколько национальных парков.

Подробнее о новом участнике Золотого кольца Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

"Золотое кольцо — это бренд, а кстати, в последнее время путешествия становятся очень популярны недалеко от своего дома. Поэтому Тверь однозначно получит новых друзей, новых путешественников, и город будет развиваться. А то, что добраться можно легко и быстро до этого города благодаря прекрасным автодорогам, это тоже большой плюс. На самом деле Золотое кольцо расширяется, и как раз путешественники, конечно, хотят новые локации, новые возможности. Кольцо, оно не случайно, кольцо, так как в путешествии обычно посещается сразу несколько городов. Наверное, уникальность то, что Тверь теперь в этом есть проекте".

Горин добавил, что это нововведение откроет множество интересных комбинированных путешествий по Золотому кольцу России.