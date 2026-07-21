В Калининградской области планируют строить гостиницы на дюнах

Новая гостиница на 45 номеров с террасой и ресторанами может появиться в курортном Светлогорске. Власти уже отдали под застройку зеленый склон, спускающийся прямиком к берегу Балтийского моря, но это вызвало неоднозначную реакцию у калининградцев.

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Опрошенные "РГ" эксперты отмечают: к проекту есть вопросы, а его экологическая безопасность будет напрямую зависеть от соблюдения строительных технологий.

Сегодня на склоне разместился лесной массив площадью более одной тысячи гектаров. Раньше участок между кафе и канатной дорогой относился к зеленой зоне, где можно было размещать только парки, скверы, бульвары и городские леса. Затем категорию земли изменили на "многофункциональную общественно-деловую зону". Теперь здесь можно строить любые объекты.

Среди главных интересантов - калининградская строительная компания. В свой будущий проект инвестор готов вложить 600 миллионов рублей. Помимо гостиницы, на дюне построят мультимедийный центр с конференц-залами и всю сопутствующую инфраструктуру. Стоило ли ради этого жертвовать деревьями, которые десятилетиями защищали склон от штормов и ветров, - вопрос.

Корневая система действительно удерживает верхние слои грунта и снижает эрозию. Но было бы ошибкой считать, что именно деревья являются единственным фактором устойчивости, говорит генеральный директор строительной компании Kronung Group Филипп Шраге. По словам эксперта, гораздо большую угрозу представляют нарушение естественного водообмена и ошибки при инженерной подготовке территории. Если при строительстве меняется движение грунтовых вод или неправильно организуется отвод ливневых стоков, риск деформации склонов возрастает.

На отдельных участках побережья скорость разрушения береговой линии может достигать нескольких десятков сантиметров в год. Любое вмешательство в природный рельеф должно учитывать эти процессы.

- Через несколько лет после завершения строительства может потребоваться проведение дорогостоящих берегоукрепительных работ. Логичнее было бы развивать туристическую инфраструктуру за пределами прибрежной зоны, - дополнила коллегу юрист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финуниверситета при Правительстве РФ Ольга Климова.

Такие проекты, безусловно, повышают туристическую привлекательность региона. Проблема - в негативном влиянии на природу, которое нельзя полностью исключить.